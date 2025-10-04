El último Mercado das Flores en Fefiñáns abre el plazo para solicitar los puestos

Una edición anterior de esta cita - | Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados abre el plazo para solicitar puestos en el Mercados das Flores, el último que se celebrará en la Praza de Fefiñáns, ya que la siguiente edición será ya en el Salón José Peña. Esto será posible en virtud de los nuevos acuerdos del Concello con Portos de Galicia, que entrarán en vigor en 2026.

El plazo permanecerá abierto entre mañana lunes 6 y el viernes 17. El mercado, por su parte, tendrá lugar el 29, 30 y 31 de octubre, en horario de 9 a 21 horas.

Las bases

El Ayuntamiento elaboró unas bases que rigen este mercado pensado para las compras de cara a adornar los cementerios por Difuntos. Habrá 22 puestos y si hay más solicitantes que plazas, tendrán preferencia quienes tengan puesto en el mercado cambadés o establecimiento en el mismo municipio.

En el caso de haber disponibilidad de espacio, estas personas también tendrán preferencia para solicitar un puesto más amplio. Para el resto de solicitudes, se tendrá en cuenta el estricto orden de presentación de las solicitudes.

Los puestos podrán tener una dimensión de seis metros cuadrados o de nueve, en función de si existe o no esa posibilidad de ampliación. También cabe la opción de variar estos tamaños, en función del número de solicitantes.

Las bases incluyen también la documentación necesaria, como fotocopia del DNI, justificante de tener abonadas las correspondientes tasas municipales o declaración de cumplir los requisitos de la actividad comercial solicitada, entre otra.