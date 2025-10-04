El PP pide medidas contra Abal por exceso de gasto y él defiende que el Concello puede endeudarse
Fole urge al alcalde una llamada al orden o el cese del edil de Obras y este cree que la popular está “obsesionada”
El Partido Popular de Cambados pidió hoy al alcalde, Samuel Lago, que “chame á orde” al concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, por el “exceso de gastos” que “provoca o peche de servizos” o bien que proceda “ao seu cese inmediato”. Entretanto, el propio edil de Cambados Pode defiende la actuación de su departamento, un área, argumentó, en el que surgen muchos imprevistos a lo largo del año, lo que hace que sea difícil ajustarse a un presupuesto. En cualquier caso, afirma que la salud económica del Ayuntamiento es buena, “sen débeda cos bancos” y que, llegado al caso, se podría acudir a ella para hacer frente al exceso de gasto que, insiste, considera no significativo.
El partido opositor opina que el ejecutivo cambadés “non pode ter un edil que ten sen pagar o mantemento eléctrico e as rozas en todo este ano, débedas en ferretarías da comarca, 20.000 euros en prantas ornamentais sen abonar e ata a area para obras ata superar os 310.000 euros”.
La portavoz popular, Sabela Fole, recuerda al regidor que este “é o responsable último de ter axustadas as contas municipais e non pode permitir que cada grupo político dos que conforman o cuatripartito campe ás súas anchas porque o Concello xa non ten un peso e a situación vai a peor”.
Desde el PP cambadés revelaron que, con los datos da contabilidad interna “cotexados hai quince días”, “os departamentos dirixidos por José Ramón Abal xa alcanzaban os 310.000 euros en facturas sen abonar”, “o que repercute negativamente nos servizos, xa que moitos teñen que deixar de prestarse por chegar ao límite, e tamén nos provedores, moitos dos cales son pequenos negocios, pemes ou autónomos de Cambados que viven afogados e coa súa tesourería moi tensionada por culpa do seu propio Concello”. señalan en un comunicado difundido este fin de semana.
“Está obsesionada comigo”
Abal Varela cree que Fole “está moi frustrada” porque “non imos subir a urbana”, algo que, en su opinión, sería “a gran baza electoral dela na oposición”. “Non a imos subir” y “vemos que está obsesionada con nós, con José Ramón Abal”, “unha obsesión que chega a ser case enfermiza” declaró.
“O PP atribúe facturas pendentes de pago por 170.000 euros e agora ela fala de 310.000 euros”. Sea “unha cantidade ou outra”, “incluso se o Concello se ten que endebezar para pagar”, “a situación económica do Concello non é mala”, subraya Abal. “Non é unha cantidade preocupante” y razona que “os nosos xefes, a quen nos debemos como servidores públicos, é aos veciños e imos seguir trabando para cumprir todas as súas demandas”, aunque eso suponga excender el gasto presupuestado en Obras.
Además, asegura que los datos de consumo de gasóleo se redujeron en los últimos dos años, gracias la “optimización de rutas”, con el objetivo, en este mandato de pasar “do pico máximo de 35.000 litros a pouco máis de 26.000”. Por eso, defiende que “estase facendo un uso eficiente” de los recursos públicos, también en este frente.
Respuesta al BNG
Por otra parte, la portavoz popular también le replica al portavoz del BNG, Liso González, “tras a súa acusación dunha pinza entre PP e Abal para que o cuatripartito non funcione” que “non hai ningunha pinza con Abal”. “De feito, o PP atópase máis alonxado de Abal que do propio BNG”, sostienen. “Ademais non é necesaria esa suposta pinza para que o cuatripartito non funcione xa que os catro partidos que o conforman son perfectamente capaces de levarnos á actual desfeita sen axuda”, señala la líder conservadora.
En cualquier caso, el PP cambadés pide a Liso González que “en primeiro lugar se responsabilice do goberno do que fixo formar parte co edil independente” y también le solicita que “sexa coherente co manifestado contra o seu socio e abandone o luns o goberno local, aínda que non o fará en ningún caso porque a única pinza que hai en Cambados é a que ten Liso González para coller os seus máis de 40.000 euros anuais de soldo”, concluye la portavoz del os populares cambadeses.