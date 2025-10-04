El alcalde atenderá a los vecinos en las diferentes parroquias en una ronda periódica
El alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, anuncia el inicio de una ronda de atención vecinal por todas las parroquias, para “achegar o Concello á cidadanía”.
Se trata de una nueva iniciativa que persigue “reforzar a proximidade entre a administración local e a veciñanza”.
A partir del lunes, el regidor atenderá, de forma personal, cada semana y en los diferentes centros socioculturales de las parroquias, a los vecinos que acudan a estos lugares. El primer lunes de mes será en el centro sociocultural de Castrelo; el segundo lunes de mes, en el de Corvillón; el tercero, en el de Oubiña y el cuarto lunes del mes, en el centro sociocultural de Vilariño.
Desde la Alcaldía subrayan que el objetivo es “escoitar de primeira man as demandas, preocupacións e propostas da veciñanza, evitando que teñan que desprazarse á Casa do Concello e favorecendo unha comunicación máis directa, áxil e próxima”.
Lago valoró a este respecto que “o Concello debe estar preto da xente, coñecer os seus problemas reais e buscar solucións conxuntas”. “Con estas visitas semanais queremos que os veciños e veciñas sintan o seu Concello máis próximo e aberto”.
Por todo ello, el primer edil anima a todos los vecinos de las diferentes parroquias a participar en estos encuentros, que se harán de forma periódica y continuada a lo largo del año, según el compromiso trasladado este fin de semana.