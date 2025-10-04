Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

El alcalde atenderá a los vecinos en las diferentes parroquias en una ronda periódica


Beni Yáñez
04/10/2025 20:35
El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno
El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno - Gonzalo Salgado

El alcalde de Cambados, el socialista Samuel Lago, anuncia el inicio de una ronda de atención vecinal por todas las parroquias, para “achegar o Concello á cidadanía”.

Se trata de una nueva iniciativa que persigue “reforzar a proximidade entre a administración local e a veciñanza”.

A partir del lunes, el regidor atenderá, de forma personal, cada semana y en los diferentes centros socioculturales de las parroquias, a los vecinos que acudan a estos lugares. El primer lunes de mes será en el centro sociocultural de Castrelo; el segundo lunes de mes, en el de Corvillón; el tercero, en el de Oubiña y el cuarto lunes del mes, en el centro sociocultural de Vilariño.

Desde la Alcaldía subrayan que el objetivo es “escoitar de primeira man as demandas, preocupacións e propostas da veciñanza, evitando que teñan que desprazarse á Casa do Concello e favorecendo unha comunicación máis directa, áxil e próxima”.

Lago valoró a este respecto que “o Concello debe estar preto da xente, coñecer os seus problemas reais e buscar solucións conxuntas”. “Con estas visitas semanais queremos que os veciños e veciñas sintan o seu Concello máis próximo e aberto”.

Por todo ello, el primer edil anima a todos los vecinos de las diferentes parroquias a participar en estos encuentros, que se harán de forma periódica y continuada a lo largo del año, según el compromiso trasladado este fin de semana.

