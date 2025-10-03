Un “bingo travesti” y la pieza ‘Familia Nijinska’ protagonizan la segunda jornada del Desfoga

Imagen promocional de 'Maribingo' - Cedida

El festival de artes vivas Desfoga, iniciativa de la compañía Teatro Caracol, que reivindica la memoria y las estrategias de resistencia Lgtbiq+ a través del teatro, la música, la danza, la performance y otras disciplinas, arrancó ayer desde la sala Krazzy Kray con concierto de Mourae y acerca hoy a la villa del albariño dos propuestas que invitan al público a participar activamente.

La primera es ‘Familia Nijinska’, una conferencia escénica ilustrada que parte de la historia de una familia de artistas, los Nijinska, cuyos progenitores Eleonora y Tomasz eran dos bailarines polacos que tenían una pequeña compañía itinerante. En su investigación, VACAburra se centra en dos ejes fundamentales: el diagnóstico de esquizofrenia de Nijinsky, que truncó su carrera en pleno auge y reconocimiento de su trabajo y, por otra parte, un segundo eje centrado en Nijinska como figura clave no reconocida de la historia de la danza. Será en el Auditorio, a partir de las 20 horas, y las entradas están disponibles en la plataforma Ataquilla.com.

Esta misma noche, a partir de las diez, en A Cultural, se celebra ‘Maribingo’, de Las Vedettes de Usera que transforma el clásico juego en un evento performativo cargado de humor, sátira y estética travesti.