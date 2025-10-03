Nueva fisura en el cuatripartito de Cambados por la gestión económica: “Abal ten que decidir de que parte está”

Los socios de gobierno, en una imagen de archivo - Monica Ferreirós

Cambados vive una situación de “inestabilidade e preocupación” en el ámbito económico. Así lo definió ayer el edil de Cultura y portavoz del BNG, Liso González, tras la situación de falta de combustible en la Concellería de Obras e Servizos, que ha forzado a suprimir las patrullas en coche de la Policía Local. Una circunstancia provocada al agotarse el presupuesto de esta área, algo que González recriminó ayer a su socio de gobierno, José Ramón Abal, al que pidió “responsabilidade e sentidiño” con la gestión de los gastos y achacó que “paralice” las medidas planteadas por los socios de gobierno para sanear las cuentas municipales: “Ten que decidir de que parte está”.

De hecho, el edil nacionalista aseguró ayer que “hai unha pinza entre o Partido Popular” y su socio de gobierno “para que a transformación de Cambados esté paralizada”. Especialmente por la negativa a la propuesta de subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que “é a única dorma de recaudar” y mantener todos los servicios. Una negativa que, para González, “non ten sentido cando é a pata que máis está sumando á caixa este déficit económico”.

En este sentido, recalcó que en las áreas que gestiona el BNG “fomos totalmente estrictos co noso orzamento” pese a tener menor presupuesto de lo incluido en el pacto de gobierno. De hecho, aclaró, todavía tienen partidas disponibles para realizar proyectos de cara a final de año, situación que no se da en la cartera de Obras e Servizos.

Pese a ello, la problemática económica no es la única circunstancia que el edil reprochó a Abal, al que pidió que asista a las juntas de gobierno local para debatir las propuestas de interés del gobierno, “xa que agora non vai”, aseguró, e invitó incluso al concejal de Pode a “presentar unha moción de censura co Partido Popular”.

Modificación de crédito

La situación, sin embargo, “non é irreversible”, aclaró González, y en esos términos se mueve también el alcalde, Samuel Lago, que explicó ayer que se está “traballando na búsqueda de solucións” para abonar las facturas pendientes y restablecer el suministro de combustible. Sin embargo, la opción parece pasar por una modificación de crédito, que sustraiga liquidez de otra partida, algo que parece complejo de conseguir.

Tanto es así que el portavoz nacionalista se preguntaba ayer de qué partida se pretende realizar dicha modiciación de crédito: “Que servizo se deixa de prestar?”, recriminó.

“Estamos no paso previo” a una situación muy delicada, señaló González, que achacó también el problema a una “situación herdada”, provocada por la “disciplina económica” del anterior edil de Economía en el pasado mandato por “facer unha desfeita” al reducir los impuestos “nun contexto de inflación tremendísimo”. De hecho, criticó que en 2023 ya había un informe que alertaba sobre que el Concello “non recadaba para cubrir os servizos esenciais”, por lo que pidió a los “compañeiros que tomen conciencia”.