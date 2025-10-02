La Xunta realizará una auditoría técnica de los auditorios de Cambados y Vilagarcía
El objetivo es garantizar la idoneidad de las condiciones de las instalaciones
La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una auditoría técnica que abarcará 47 espacios miembros de la Rede Galega de Teatros e Auditorios con el objetivode crear un inventario completo y actualizado de materiales y medios humanos dedicados a cada escenario. Con ello, se busca que el documento resulta sirva como base para el futuro plan de modernización de las infraestructuras culturales y la adecuación de estos espacios a las últimas normativas de accesibilidad y seguridad.
Así, entre el cerca de medio centenar de auditorios que se auditarán, se encuentran el de A Xuventude (Cambados) y el de Vilagarcía. De hecho, un equipo especializado está ya realizando visitas presenciales en cada auditorio para recopilar y sistematizar toda la información. Los trabajos culminarán con la elaboración de informes individuales que especifiquen los elementos de iluminación, sonido y maquinaria con los que cuenta, así como su estado de uso. También se estimará el personal especialista destinado y la dotación de las estancias dedicadas a camerinos y patrios de butacas. Además, se incluirá una valoración sobre las sugerencias para que estos auditorios garanticen las mejores condiciones a artistas, personal y público asistente a funciones.