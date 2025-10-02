La Xunta realizará una auditoría técnica de los auditorios de Cambados y Vilagarcía

Plaza del Auditorio da Xuventude, en una imagen de archivo - Mónica Ferreirós

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha una auditoría técnica que abarcará 47 espacios miembros de la Rede Galega de Teatros e Auditorios con el objetivode crear un inventario completo y actualizado de materiales y medios humanos dedicados a cada escenario. Con ello, se busca que el documento resulta sirva como base para el futuro plan de modernización de las infraestructuras culturales y la adecuación de estos espacios a las últimas normativas de accesibilidad y seguridad.

Así, entre el cerca de medio centenar de auditorios que se auditarán, se encuentran el de A Xuventude (Cambados) y el de Vilagarcía. De hecho, un equipo especializado está ya realizando visitas presenciales en cada auditorio para recopilar y sistematizar toda la información. Los trabajos culminarán con la elaboración de informes individuales que especifiquen los elementos de iluminación, sonido y maquinaria con los que cuenta, así como su estado de uso. También se estimará el personal especialista destinado y la dotación de las estancias dedicadas a camerinos y patrios de butacas. Además, se incluirá una valoración sobre las sugerencias para que estos auditorios garanticen las mejores condiciones a artistas, personal y público asistente a funciones.