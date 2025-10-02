El BNG sospecha que ya hay un compromiso de la Xunta para cambiar los usos del suelo del asilo de Cambados

El portavoz del BNG, Liso González, y la diputada Montse Prado ofrecieron una rueda de prensa - D.A.

El BNG no da todavía a “batalla por perdida” para que el Pazo de Montesacro sea adquirido por la Xunta y elevará al próximo Pleno del Parlamento nuevas iniciativas al amparo del derecho de retractación, al igual que el grupo socialista. De hecho, los nacionalistas se han distanciado de la postura del cuatripartito, que valora aprobar una modificación en los usos del suelo (actualmente asistencial) para permitir su conversión en un establecimiento hotelero a cambio de una compensación en forma de una parcela que poder destinar en un futuro a una residencia pública. En este sentido, el portavoz del Bloque en Cambados, Liso González, defendió esta mañana que la formación “non vai a poñer o seu voto ou servizo da especulación de empresas co patrimonio”.

Sobre todo, explicó el edil, porque “resulta moi estraño que unha empresa que fixo un investimento superior a tres millóns de euros non pasara antes polo Concello para preguntar ou establecer unha negociación”, que acabó finalmente produciéndose “a posteriori”, lo que el BNG entiende como “unha chantaxe”.

Así pues, la sospecha de los nacionalistas es que el proyecto ya contaba desde un primer momento “co apoio e compromiso do PP da Xunta”. En este sentido, González recordó que aunque este cambio urbanístico con respecto al uso del suelo es competencia del Concello, el gobierno gallego puede acometerlo si lo declara Proxecto de Interese Autonómico (PIA). Una vía que dejaría sin voz al Ayuntamiento y su aprobación quedaría en manos del Consello da Xunta.

De hecho, el BNG defiende que el grupo propietario contaba ya con ese compromiso, ya que existen figuras legales —también a través de la nueva Lei do Litoral, que permiten incluir en este instrumento de ordenación urbanística los establecimientos hoteleros.

“Facilitar o negocio a amigos”

El portavoz nacionalista estuvo acompañado ayer por Montse Prado, diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, que acusó al Partido Popular de “poñer unha alfombra vermella a unha empresa que só busca o negocio e a especulación” con “promesas de creación de postos de traballo e de dinamización” que, aseguró, no acaban resultando en el interés general del vecindario. Asimismo, Prado censuró la “creación de figuras legais para facilitar o negocio aos amigos e a grandes corporacións que especulan co noso territorio e patrimonio cultural”.

Por ello, volverán a reclamar en el Parlamento la compra pública del Pazo de Montesacro para destinarlo a una residencia pública, amparándose en el derecho de retracto, al ser un bien patrimonial. Cabe destacar que para ejecutar esta herramienta hay un plazo de tres meses desde la comunicación del cambio de propietario —que ya estaría a punto de finalizar, al supuestamente haberse ejecutado la venta en junio— y de un año en caso de que la empresa no lo hubiese comunicado, como ocurrió en el caso del Concello.

En cualquier caso, Prado recalcó que “o patrimonio cultural do noso país non poder estar ao servizo de negocios de particulares” y que preguntará sobre quién está detrás de la compra del antiguo asilo, ya que la sociedad Iberus Capital Investment Group SL, nueva propietaria del Pazo de Montesacro, tiene como administrador único a Enrique García Candelas, quien fuera director general de banca comercial del Banco Santander.

Así, concluyó advirtiendo de que “o PP é o único responsable” de que el antiguo asilo no sea público, a la espera de que el Concello “non sexa corresponsable” en caso de aprobarse la modificación de usos.