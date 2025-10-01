Mi cuenta

Cambados

El valor de la vivienda de segunda mano baja un 6,3% en el tercer trimestre en Cambados

A. Louro
01/10/2025 21:25
Vista de viviendas en el conjunto histórico de Cambados
Vista de viviendas en el conjunto histórico de Cambados

Galicia ha experimentado, en los primeros nueve meses del año, variaciones positivas en el precio de la vivienda de segunda mano y, en concreto, cerró el tercer trimestre de 2025 con la subida trimestral del 2,9%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Una tendencia creciente que no se ha producido en estos últimos tres meses en Cambados, que cerró septiembre con un descenso del 6,3%. En el lado opuesto de la balanza se situó Ribeira (5,1% más), Vilagarcía (4,4%), O Grove (3,6%) o Sanxenxo (2,8%), según el estudio realizado por el portal inmobiliario. Asimismo, Boiro también registra un descenso del 3,1% en el valor de las viviendas de segunda mano en el tercer trimestre.

Pese a ello, María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, recalca que el precio de la vivienda en Galicia “aumenta como nunca, fruto de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda más acusado que nunca”, situando a la Comunidad por encima de regiones como Canarias (2,7%), País Vasco (1,3%) o Cataluña (1,1%). 

En cuanto a los precios por metro cuadrado, el ranking en O Salnés lo lidera Sanxenxo (3.529 euros por metro cuadrado), seguido por O Grove (2.511), Vilagarcía (1.768), Ribeira (1.686), Cambados (1.464) y Boiro (1.416), según este estudio.

