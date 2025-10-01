Supuestos impagos con la suministradora del combustible eliminan las patrullas en coche de la Policía Local en Cambados

Imagen de archivo de un agente de la Policía Local de Cambados - Gonzalo Salgado

El Partido Popular de Cambados denunció la “supresión drástica e xeralizada das patrullas en coche” de la Policía Local, tras la decisión de la empresa suministradora del combustible de dejar de surtir el gasóleo por supuestos impagos de la administración local, según destaparon los populares. Una “situación grave” motivada “polos enormes retrasos no abono das facturas” según criticó la portavoz, Sabela Fole, que señaló que el gobierno local está negociando con otras empresas la entrega de combustible “aínda que parece difícil, dada a situación económica, que algunha se aveña a facelo sen saber cando vai cobrar”.

Ante esta situación, el PP indicó que los agentes “son obrigados” a realizar exclusivamente patrullas a pie y limitar las salidas en los vehículos “ao mínimo imprescindible” ante la falta de combustible, “polo que non poden acudir nos mesmos cando son requeridos polos cidadáns e só poden empregalos en caso dunha incidencia de suma gravidade”, lamentó Fole.

“É moi triste que aos nosos policías, ante esta dramática situación, se lles limite a dar como orde ‘hai que andar’ mentres o concelleiro José Ramón Abal, responsable desta situación, busca á desesperada unha empresa de gasóleo ao meterlle estes pufos sine die”, censuró la popular, que reclamó al cuatripartito que priorice los pagos.

Cuestión de Seguridad

Así pues, los populares reclamaron que se abonen las facturas del gasóleo para poder utilizar de nuevo los coches de la Policía Local, xa que a actual situación supón, ademais dun ridículo espantoso, un recurte en toda regra ao minguar a sensación de seguridade cidadá e incrementar a desatención aos veciños”.

“É a primeira vez na historia da democracia que esta situación esperpéntica se produce en Cambados”, subrayó Fole, que explicó que “isto supón unha merma total e absoluta dos servizos municipais, ademais nun que é básico como o da Policía Local” y expresó su temor a que este problema de desabastecimiento de combustible se extienda a otras áreas municipales, como Obras.