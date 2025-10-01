El PSOE apela al derecho de retracto para que la Xunta compre el antiguo asilo de Cambados

Fachada del Pazo de Montesacro, en una imagen de archivo - Mónica Ferreirós

El PSdeG-PSOE recurrirá a una última baza para solicitar a la Xunta a que compre el Pazo de Montesacro, apelando al derecho de retracto, como parte del Conjunto Histórico de Cambados, declarado BIC hace más de dos décadas. La proposición no de ley se debatirá la próxima semana en el Parlamento de Galicia.

Así, según explican los socialistas, la legislación establece que, en los casos de transmisión de bienes protegidos o sujetos a expediente de protección, las administraciones competentes —entre ellas las comunidades autónomas— pueden ejercer los derechos de tanteo y retracto con el fin de preservar el patrimonio cultural. Y en el caso de falta de notificación, la ley permite ejercer el derecho de retracto en un plazo de seis meses desde que la administración tenga conocimiento fidedigno de la operación.

Por ello, la formación apremiará al gobierno gallego a iniciar “de forma urxente” las actuaciones para verificar si el antiguo asilo cumple con los requisitos que contempla la ley y si fue debidamente notificada la compra del pazo por parte de la empresa Iberus Capital Investment Group SL a la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con el objetivo de convertirlo en un hotel. En caso de cumplirse dichas condiciones, los socialistas solicitarán a la Xunta que ejecute el derecho de retracto “para asegurar que o devandito ben poida ser incorporado á tutela pública e evitar a súa perda”.

“Salvagardar o patrimonio”

Los socialistas defienden así que el ejecutivo liderado por Alfonso Rueda tiene “a competencia para exercer o dereito de retracto nestes casos” y que en el caso del Pazo de Montesacro serviría para “salvagardar este ben” e incorporarlo al patrimonio público.

Cabe recordar que la formación llevó en varias ocasiones la compra de este histórico edificio al Parlamento para asegurar su continuidad como residencia de ancianos, debido a la alta demanda y poca oferta de plazas asistenciales en la comarca. Finalmente, las puertas del asilo cerraron definitivamente en diciembre del pasado año, sin que ninguna empresa del sector considerara rentable la compra de este inmueble para mantener este servicio.