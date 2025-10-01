Castrelo celebrará la III Mostra dos Viños do Mar de la mano de una quincena de bodegas

Asistentes en la edición del pasado año - Mónica Ferreirós

Aires Novos de Castrelo prepara ya la tercera edición de la Mostra dos Viños do Mar, con un extenso programa con la exaltación vitivinícola como protagonista. La actividad arrancará el viernes 10 con el pregón de José Padín “Currás”, exdirectivo y socio fundados de Condes de Albarei, y la apertura de las casetas de las quince bodegas participantes y productos gastronómicos. Será a las ocho de la tarde en el aparcamiento del atrio de la iglesia de Santa Cruz y, a las 21:30 horas, actuará el grupo musical M-80.

Programa de las jornadas del viernes y sábado - Cedida

El sábado la degustación del vino arrancará a mediodía y la casa rectoral acogerá la cata “O teu aire”, con sesenta ejemplares de vino, asesorada por el sumiller Sebastián González (entrada, a 15 euros). A la una y media, Los Sergios ofrecerán un concierto y, ya a las cuatro y media de la tarde, habrá ruta en catamarán por la ría con cata de vino. La jornada se cerrará con el grupo El 4º Sentido, a las 22 horas.

Jornada dominical del programa - Cedida

La cita se despedirá el domingo 12 con una andaina enoturística, una cata a ciegas con González (plazas limitadas, por 10 euros) y actuación de ‘Demasiadas sombras y pocas luces’. El fin de fiesta será a las dos de la tarde con la entrega de diplomas y homenaje a Luis Costa, en representación de la familia ‘Lagar de Costa’ y a la mariscadora Beatriz Dozo.