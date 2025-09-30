Veteranos del Sisán, Castrelo y La Gomera se medirán en favor de niños con largas enfermedades

Un momento de la presentación del evento, hoy en A Senra - | Mónica Ferreirós

El fútbol veterano de O Salnés y Canarias se alía este próximo fin de semana para recaudar fondos en favor de una causa solidaria: ayudar a quienes asisten, a su vez, a familias con niños que padecen enfermedades de larga duración, crónicas o terminales.

Las instalaciones deportivas de A Senra en Ribadumia acogerán este sábado, día 4, partidos solidarios entre los veteranos del Sisán, club promotor; los del Castrelo y los de Villa Sporting Club de La Gomera, que se trasladan a Galicia con la intención de colaborar en esta iniciativa solidaria.

Así lo explicaron hoy durante la presentación del evento, una cita que contó con apoyo y presencia del alcalde ribadumiense, David Castro; de Amaya Castro, directora de la Fundación Andrea, entidad a la que se destinarán los fondos que se reúnan con este evento; y también de representantes deportivos, como Ramiro Costa, presidente del equipo de los veteranos del Sisán.

La cita

El evento deportivo dará comienzo a las cuatro de la tarde en A Senra. Aunque todavía está por definir el formato definitivo que enfrentará a los tres equipos participantes, la idea previa es un “todos contra todos” en encuentros de treinta minutos, quince por cada tiempo.

Lo importante, eso sí, no será el resultado, sino la recaudación, que irá íntegra para la Fundación Andrea. Las entradas al encuentro están a cinco euros y también habrá sorteos, cuyas rifas también se venden al precio íntegramente solidario de un euro. La tarde tendrá alguna sorpresa más y animación con música.

Castro agradeció la labor de los organizadores y promotores, destacando, además, que se desplace un equipo desde Canarias con el único fin de asistir a este acto. “É un partido importante, que traspasa fronteiras”. “Facemos isto para axudar”, valoraron desde el Sisán.

Así ayuda la Fundación

La directora de la Fundación Andrea agradeció, a su vez, la buena disposición para este tipo de eventos, que tienen un doble objetivo: el más directo, recaudar fondos para la causa solidaria. Pero, también, seguir dando a conocer a este colectivo, fundado hace 19 años.

La Fundación Andrea divide su apoyo a las familias de niños con enfermedades de larga duración en tres grandes frentes. El primero es el soporte vital, para “hacer la vida más llevadera durante la enfermedad de sus hijos”. La segunda es el ‘proyecto casitas’, ofreciendo pisos en Santiago de Compostela para las familias que necesitan desplazarse a la capital, donde el Hospital Clínico sigue siendo referencia en patologías pediátricas. Finalmente, promueven la “dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios” para adecuarlos a los niños.