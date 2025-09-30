Cambados inicia o Mes das Bibliotecas cunha extensa programación de actividades para os máis pequenos
Redacción / Cambados A Concellería de Educación e Cultura iniciou onte o Mes das Bibliotecas, que encherá as parroquias cambadesas cun total de dezasete actividades para a promoción e fomento da lectura e do galego. O edil responsable da área, Liso González, sinalou que o extenso programa demostra “o compromiso desta Concellería co idioma, co ensino e con espallar por todo o territorio do concello as actividades”, levadas a cabo “mantendo o compromiso da estabilidade financieira” cun “orzamento escaso”.
A programación iniciouse onte en Vilariño cun espectáculo de maxia. Hoxe a casa de cultura de Corvillón acolle a función ‘A verdadeira historia de Hamelín’, de Moc Moc, ás 18 horas. Está dirixida a nenos maiores de tres anos e volverá a representarse mañá na alameda de Oubiña, a mesa hora.
O xoves, a casa da cultura de Castrelo ofrecerá o contacontos ‘Frumario o bibliotecario’, de Manuel Pombal, tamén ás seis da tarde. Así, pecharase esta primera semana de programación, que combinará actividades abertas aos públicos con outras realizadas no propio horario escolar nos CEIP de San Tomé, Castrelo, Corvillón, Vilariño e Tremoedo, así como na Escola de Educación Infantil de A Modia.