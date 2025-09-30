Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados inicia o Mes das Bibliotecas cunha extensa programación de actividades para os máis pequenos

A. Louro
30/09/2025 07:10
Liso González BNG Cambados
Liso González, edil de Educación e Cultura - Gonzalo Salgado

Redacción / Cambados A Concellería de Educación e Cultura iniciou onte o Mes das Bibliotecas, que encherá as parroquias cambadesas cun total de dezasete actividades para a promoción e fomento da lectura e do galego. O edil responsable da área, Liso González, sinalou que o extenso programa demostra “o compromiso desta Concellería co idioma, co ensino e con espallar por todo o territorio do concello as actividades”, levadas a cabo “mantendo o compromiso da estabilidade financieira” cun “orzamento escaso”. 

A programación iniciouse onte en Vilariño cun espectáculo de maxia. Hoxe a casa de cultura de Corvillón acolle a función ‘A verdadeira historia de Hamelín’, de Moc Moc, ás 18 horas. Está dirixida a nenos maiores de tres anos e volverá a representarse mañá na alameda de Oubiña, a mesa hora. 

O xoves, a casa da cultura de Castrelo ofrecerá o contacontos ‘Frumario o bibliotecario’, de Manuel Pombal, tamén ás seis da tarde. Así, pecharase esta primera semana de programación, que combinará actividades abertas aos públicos con outras realizadas no propio horario escolar nos CEIP de San Tomé, Castrelo, Corvillón, Vilariño e Tremoedo, así como na Escola de Educación Infantil de A Modia.

Programa completo do Mes das Bibliotecas
Programa completo do Mes das Bibliotecas - Concello

Te puede interesar

Formación del Romai Viveiros Outón que ganó el sábado en el Velódromo al Rías Baixas

El Romai Viveiros Outón se sitúa colíder en Primera en Pontevedra
Gonzalo Sánchez
Juan Costas, técnico del Inelsa Asmubal, afronta una temporada de transición con una plantilla joven y renovada

El Inelsa pagó con una derrota ante la SAR la falta de experiencia en su renovado plantel
Gonzalo Sánchez
El ideal gallego

Meis prevé licitar este año la gestión de la guardería al expirar el contrato
A. Louro
Mariola Sampedro, portavoz del PP de Ribeira

Mariola Sampedro: “Deixando de lado calquera problema do pasado, estamos contentos de poder unirnos”
Fátima Pérez