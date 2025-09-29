La Xunta publica una guía de prevención de riesgos laborales en la viña

El secretario xeral de Emprego, inauguró ayer la campaña en el IES Ramón Cabanillas de Cambados - Gonzalo Salgado

El Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) ha publicado una nueva campaña dirigida a prevenir riesgos laborales en los trabajos de la viña —incluida la vendimia— con documentación técnica elaborada por el personal del organismo autonómico y que también se hará llegar a los principales agentes del sector. La campaña fue presentada ayer por el secretario xeral de Emprego e Relación Laborais de la Xunta, Pablo Fernández, en el IES Ramón Cabanillas de Cambados.

La acción está enfocada tanto en el personal fijo como temporal de las cinco denominaciones de origen del vino gallegas (Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Valdeorras y Monterrei) y de las cinco indicaciones geográficas protegidas, así como a los colectivos del sector del vino no incluidos en estas DO e IXP.

Posibles riesgos

En concreto, en lo relativo a los trabajos en la viña, se reflejan los riesgos presentes en la preparación del terreno o en los tratamientos a las cepas, como los derivados del trabajo en el exterior (exposición solar y calor, frío y humedad), del uso de equipos de trabajo (tractor, aperos, motosierra, etc.) o de productos fitosanitarios, así como los trastornos musculoesqueléticos o por la manipulación de cargas. En ese sentido, puede haber caídas al mismo o distinto nivel, exposición excesiva al ruido o vibraciones y alergias a determinados productos, entre otras situaciones.

En cuanto a la vendimia, se recogen los riesgos laborales durante los trabajos de la recogida de la uva —que este año acaba de finalizar la DO Rías Baixas—, asociados al uso de vehículos y remolques (circulación, enganche y desenganche), de aparatos elevadores (por la inclinación del terreno) o de herramientas manuales, así como, igualmente, los trastornos musculoesqueléticos o por la manipulación de cargas.

En ambos documentos, asimismo, se incluyen aspectos relacionados con la perspectiva de género, con los primeros auxilios o con la legislación aplicable, instando a las empresas a dejar reflejados en sus planes de prevención todos estos riesgos laborales, además de la política de la empresa, su estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, la evaluación de riesgos, la planificación de acciones, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para desarrollar de forma óptima la acción preventiva.

Estas acciones, según destacó en ayer en Cambados el secretario xeral, se enmarcan en la Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027 que, con cerca de 56 millones de euros de inversión, marca la hoja de ruta a medio plazo, que se concreta cada año en el plan anual del Issga. Este documento pone el foco, entre otras cuestiones, en campañas de prevención, formación y asesoramiento técnico en los sectores y actividades de mayor riesgo y siniestralidad.