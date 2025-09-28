La Carreira Popular de Cambados 10K obliga a implementar cortes de tráfico durante esta mañana

Itinerario de la carrera, que estará cerrado al tráfico rodado| Cedida

La Carreira Popular de Cambados 10K regresa esta jornada dominical al calendario deportivo del municipio seis años después y el Concello ha diseñado un plan de tráfico que supondrá importantes cortes del tráfico durante toda la mañana. Así, de forma gradual, a partir de las 9:15 horas, se irá restringiendo la circulación rodada en las calles que por las que transcurre el circuito, que partirá desde la Praza de Fefiñáns y será circular.

De este modo, se establecerán cortes perimetrales a partir de los cruces de la Avenida de Vilariño con la Avenida do Salnés, de la Rúa Olmos con la Avenida de Galicia, de la Avenida de Vilagarcía con la Avenida do Salnés y en la zona portuaria, a la altura de Tragove Motor. Toda la zona comprendida entre estas calles se mantendrá cerrada completamente al tráfico desde las 9:15 hasta las 12 horas. Además, finalizada la prueba absoluta, se celebrarán las categorías infantiles, que mantendrán cortadas únicamente la Avenida de Vilariño, la Avenida de Madrid, Rúa Real y Rúa Príncipe, durante unos 30 minutos adicionales.

En cuanto al acceso para servicios de emergencias, se realizará preferentemente desde la Avenida de Vilariño y en cada corte habrá personal asignado que gestionará el acceso de los vehículos de emergencia.

Recorrido de la prueba

En cuanto al recorrido de la carrera, se iniciará a las 10 horas de la Praza de Fefiñáns, incorporándose a la Avenida da Coruña en dirección a la rotonda de A Merced, pasando por la Rúa Atlántico, Avenida do Pombal y acceso al puerto, donde se realizará un recorrido circular para pasar posteriormente por Ribeira de Fefiñáns, en dirección a la Praza do Concello. De ahí, la comitiva se dirigirá al Museo del Pescador, Alameda de San Tomé, Avenida de Gaicia hasta el cruce con la Rúa da Xuventude, para tomar a la Avenida de Madrid hasta la meta en la Praza de Fefiñáns.