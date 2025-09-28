Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados destina 35.000 euros en ayudas para entidades socio-culturales in ánimo de lucro

A. Louro
28/09/2025 07:40
Fachada del Concello de Cambados
Fachada del Concello de Cambados| Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados convocó la línea de ayudas dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades culturales, educativas, sociales y de ocio en el término municipal, con una dotación de 35.000 euros, que se repartirán en 5.000 euros destinadas a las ANPA, 25.000 euros para asociaciones culturales y, por último, otros 5.000 euros para actividades de ocio y tiempo libre.

El plazo para que presentar las solicitudes es de quince días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, que se produjo el pasado jueves. En cuanto a los criterios de valoración, se tendrá en cuenta el interés del proyecto para el municipio, la repercusión local, provincial, autonómica o nacional, el número de personas beneficiarias, la diversidad y continuidad de las actividades, el uso del gallego y el porcentaje de financiación solicitado sobre el coste total de la actividad. Así pues, el Concello podrá financiar, como máximo, hasta el 75% del coste de la actividad subvencionada. Además, las asociaciones deberán justificar los gastos mediante facturas y memoria gráfica y económica antes del 20 de noviembre de 2025.

Cabe recordar que la Concejalía de Cultura e Ensino mantiene también abierta hasta el 30 de septiembre la convocatoria de ayudas de educación y transportes, dotada con otros 27.000 euros. En el caso de las de material escolar, pueden ser de hasta 175 euros para Primaria y Secundaria; de 2224, en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, y de hasta 225 en estudios de Bachillerato y FP y de hasta 300 euros para Universidad y enseñanzas artísticas o conservatorios. Respecto a las de transporte, están dirigidas a alumnos de estudios superiores y el importe será en función de la situación del centro educativo. 

Te puede interesar

A música tradicional tivo o seu espazo protagónico no Castriño

O Folk no Alobre presume de identidade propia na gran romaría popular do Castriño
Fátima Frieiro
Palmás engancha el derechazo de volea que supuso el 0-2

Golpe encima de la mesa en Cangas
Gonzalo Sánchez
Edificio en proceso de construcción en Vilagarcía de Arousa

Sanxenxo lidera la expansión urbanística en la comarca de O Salnés
Fátima Pérez
El ideal gallego

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza lanza tres cursos gratuitos sobre sostenibilidad en los montes
Fátima Pérez