Cambados destina 35.000 euros en ayudas para entidades socio-culturales in ánimo de lucro

Fachada del Concello de Cambados| Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados convocó la línea de ayudas dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades culturales, educativas, sociales y de ocio en el término municipal, con una dotación de 35.000 euros, que se repartirán en 5.000 euros destinadas a las ANPA, 25.000 euros para asociaciones culturales y, por último, otros 5.000 euros para actividades de ocio y tiempo libre.

El plazo para que presentar las solicitudes es de quince días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, que se produjo el pasado jueves. En cuanto a los criterios de valoración, se tendrá en cuenta el interés del proyecto para el municipio, la repercusión local, provincial, autonómica o nacional, el número de personas beneficiarias, la diversidad y continuidad de las actividades, el uso del gallego y el porcentaje de financiación solicitado sobre el coste total de la actividad. Así pues, el Concello podrá financiar, como máximo, hasta el 75% del coste de la actividad subvencionada. Además, las asociaciones deberán justificar los gastos mediante facturas y memoria gráfica y económica antes del 20 de noviembre de 2025.

Cabe recordar que la Concejalía de Cultura e Ensino mantiene también abierta hasta el 30 de septiembre la convocatoria de ayudas de educación y transportes, dotada con otros 27.000 euros. En el caso de las de material escolar, pueden ser de hasta 175 euros para Primaria y Secundaria; de 2224, en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, y de hasta 225 en estudios de Bachillerato y FP y de hasta 300 euros para Universidad y enseñanzas artísticas o conservatorios. Respecto a las de transporte, están dirigidas a alumnos de estudios superiores y el importe será en función de la situación del centro educativo.