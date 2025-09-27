Mi cuenta

Diario de Arousa

Cambados

Touroperadores británicos visitan Pazo Baión y descubren su potencial enoturístico

A. Louro
27/09/2025 08:35
Touroperadores británicos visitaron la bodega Pazo Baión
Touroperadores británicos visitaron la bodega Pazo Baión| Cedida

Un grupo de seis touroperadores procedentes de Reino Unido visitaron esta semana la bodega Pazo Baión en un viaje de reconocimiento por la zona, donde han podido comprobar el potencial que ofrece Rías Baixas al público inglés, donde el enoturismo se coloca como uno de los principales atractivos.

En su jornada en Pazo Baión, pudieron conocer el proyecto enológico de la bodega, basado en la elaboración de albariños de finca, a través de un recorrido por sus viñedos e instalaciones. Pero, además, también descubrieron la fascinante historia de la propiedad, y disfrutaron de la rehabilitación llevada a cabo en Pazo Baión por la bodega Condes de Albarei de la mano del arquitecto gallego César Portela. Por último, se han dejado sorprender por la versatilidad de la uva albariño a través de una degustación de sus vinos.

Cabe destacar que este 2025 pasaron por Pazo Baión visitantes procedentes de más de 35 países de todo el mundo como México, Vietnam, Japón, Estados Unidos, Tailandia, Finlandia, Italia, Brasil, China, Venezuela, Australia, Canadá o Rusia para visitar la emblemática finca y probar sus albariños.

