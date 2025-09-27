La Xunta inicia el proceso para declarar Bien de Interés Cultural el Muíño da Seca

Entorno del Muíño da Seca, en una imagen de archivo| Gonzalo Salgado

La Xunta da inicio al proceso para declara Bien de Interés Cultural (BIC) el Muíño das Mareas da Seca. Así, el Diario Oficial de Galicia publicó ayer la resolución de incoación para su declaración para dotar a esta infraestructura con las máximas medidas de protección para salvaguardarla como “expresión relevante e significativa da identidade, a cultura e as formas de vida do pobo galego”.

Así, desde el gobierno gallego subrayan que el Muíño da Seca es uno de los escasos ejemplos de molinos de marea que queda en las costas gallegas y representa un testimonio excepcional de una tradición cultural prácticamente desaparecida, además de ser muy significativo del amplio período histórico en el que se desarrollaron este tipo de instalaciones. Hace falta recordar que el uso principal y característico de este espacio fue el de instalación de molienda y transformación de cereal en harina, además de ser usado como vivienda de la familia encargada de la instalación y posteriormente corte del ganado. Además, el edificio fue objeto de una rehabilitación integral en 1995 que lo transformó para dedicarlo a fines expositivos y en la actualidad solo funciona de manera puntual como espacio expositivo.

Añadido a su valor etnológico, se le puede atribuir valor histórico, dada su antigüedad y vinculación con la historia de los asentamientos de Fefiñáns y Cambados y un gran valor arquitectónico, ya que es muestra de la arquitectura tradicional de carácter rural.

El entorno de protección propuesta del Muíño das Mareas da Seca comprende los espacios y construcciones próximos cuya alteración puede incidir en la percepción y comprensión de los valores culturales del bien en su contexto o pueda afectar su integridad, apreciación o estudio. Con este fin, se tomaron cómo referencia algunas de las delimitaciones urbanísticas, las infraestructuras existentes, las calles y el parcelario. La delimitación propuesta abarca una superficie de 578.314 metros cuadrados, gran parte de la cual está constituida por las aguas del mar.

Anterior expediente caducado

Cabe recordar que el Concello de Cambados solicitó el reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) para el Muíño da Seca en el año 2023, tras constatar que no lo era, ya que el expediente para la catalogación de este molino como BIC se había iniciado previamente en 1980 y nunca se terminó, caducando en 1997.

Una situación que pasó inadvertida en los sucesivos gobiernos locales y pese a haberse realizado diferentes obras de conservación y restauración sobre el molino. Este bien, no obstante, cuenta con protección patrimonial como cualquier otro elemento, por ejemplo un hórreo, si bien no disfruta de las ventajas asociadas al máximo nivel (el BIC), como por ejemplo, más facilidades para acceder a financiación para proyectos o actuaciones sobre él. Unas protecciones que adquirirá una vez se dé por resuelto el expediente por parte de la Xunta.