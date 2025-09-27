El PP de Cambados critica las “posturas diverxentes” dentro del cuatripartito por el futuro del asilo

Fachada del Pazo de Montesacro, en una imagen de archivo| Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Cambados lamentó ayer que exista división dentro del cuatripartito sobre el futuro del Pazo de Montesacro y el posible cambio de uso urbanístico para su conversión en hotel por parte de la empresa propietaria. En este sentido, la formación liderada por Sabela Fole criticó el “conflito permanente” en el que considera que viven los cuatro socios de gobierno, que “impide o avance do Concello e a axeitada atención aos veciños e lastran gravemente o futuro de Cambados”.

Así, los populares criticaron las “posturas diverxentes” sobre el futuro del antiguo asilo, ya que si bien PSOE y Somos Cambados apuestan por la modificación urbanísticas de sus usos a cambio de una compensación —en forma de una parcela para dotación asistencial—, el BNG “mantén a súa pechazón en cuestións que non se van producir pola inviabilidade en que siga a funcionar como residencia” y Pode “mantén unha postura ridícula de luto e frustración cando o que hai que facer é traballar e sacar os temas adiante afrontando a realidade das cousas”, arremetieron.

En todo caso, el PP lamentó ayer que estas “diferenzas e desacordos sexan xa unha constante”, recordando las polémicas por la propuesta de subir el IBI, los usos de la Praza de Fefiñáns e incluso la convocatoria de la comisión de seguimiento del cuatripartito solicitada por el BNG “e que non se celebrou nestes nove mesos”, recordó. “É que non se poñen de acordo nin para sentarse nunha mesa”, sentenció la portavoz popular, Sabela Fole.

De este modo, la concejala recalcó que “estaba claro que un executivo a catro bandas ía ser moi ineficiente e incluso prexudicial para os veciños, xa que padecemos o exemplo delo en mandatos anteriores, pero a verdade é que nesta lexislatura están a bater os seus propios récords de conflitos”. Así, Fole señaló que, de esta forma, “é imposible gobernar, sacar os temas adiante, atender aos veciños e favorecer o desenvolvemento de Cambados”, concluyó la portavoz popular.