Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El Pleno de Cambados aprueba exigir a la Xunta que asuma, al menos, el 50% del coste real del SAF en 2026

A. Louro
26/09/2025 21:05
Tino Cordal, portavoz de Somos Cambados
Tino Cordal, portavoz de Somos Cambados| Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados prevé licitar en los próximos meses el millonario contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuya anualidad ascenderá a los 1,1 millones de euros y 23,76 euros la hora. Un importe para un servicio impropio que condiciona a las ya de por sí ajustadas cuentas del Concello. Por ello, el Pleno aprobó ayer una moción de Somos Cambados para instar a la Xunta a que incremente su parte hasta llegar al 50% del coste real en 2026 y al 60% en 2027; además de que se actualice y mejore el convenio colectivo del SAF, equiparando salarios al IPC acumulado y eliminando las “escalas salariais discriminatorias”.

Cambados licitará el nuevo contrato del SAF por cerca de 1,1 millones al año

Más información

La medida se aprobó con los votos favorables de Somos, PSOE, BNG y Cambados Pode y la abstención del Partido Popular. Su portavoz, Sabela Fole, requirió que en la proposición se exigiera también al Gobierno central su parte, ya que según la Ley de Dependencia, el Estado y las comunidades autónomas deben financiar el SAF en un 50% cada uno. Condición que no se da en ninguna de las partes. Sin embargo, Fole destacó que en el caso de Galicia (al contrario que ocurre, por ejemplo, en Euskadi).

Sin embargo, el líder de Somos, Tino Cordal, denegó la opción de incluirlo en la moción, recordando que en una sesión anterior ya se aprobó una proposición exigiendo al Estado su parte de la financiación. En esta línea, el alcalde, Samuel Lago, recordó que es la Xunta quien debe entregar los fondos al Concello, que actualmente está asumiendo un 40% del coste.

Te puede interesar

Jéssica Bouzas encadena su segunda victoria en Pekín y se consolida en el top 50 mundial

Jéssica Bouzas también puede con Yastremska y se medirá a Andreeva en tercera ronda en Pekín
Gonzalo Sánchez
Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía

Familias del Centro de Educación Especial van a la huelga por la falta de una enfermera
Fátima Frieiro
El Arosa juvenil viene de ganar a la Gimnástica de Torrelavega

El Arosa juvenil visita al Solares cántabro con el reto de volver a echar el candado a su portería
Gonzalo Sánchez
El Villalonga vuelve a San Pedro en busca de su primera victoria en liga

A la cuarta busca la vencida el Villalonga, que se reencuentra en San Pedro con el Valladares
Gonzalo Sánchez