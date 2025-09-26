El Pleno de Cambados aprueba exigir a la Xunta que asuma, al menos, el 50% del coste real del SAF en 2026

Tino Cordal, portavoz de Somos Cambados| Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados prevé licitar en los próximos meses el millonario contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), cuya anualidad ascenderá a los 1,1 millones de euros y 23,76 euros la hora. Un importe para un servicio impropio que condiciona a las ya de por sí ajustadas cuentas del Concello. Por ello, el Pleno aprobó ayer una moción de Somos Cambados para instar a la Xunta a que incremente su parte hasta llegar al 50% del coste real en 2026 y al 60% en 2027; además de que se actualice y mejore el convenio colectivo del SAF, equiparando salarios al IPC acumulado y eliminando las “escalas salariais discriminatorias”.

La medida se aprobó con los votos favorables de Somos, PSOE, BNG y Cambados Pode y la abstención del Partido Popular. Su portavoz, Sabela Fole, requirió que en la proposición se exigiera también al Gobierno central su parte, ya que según la Ley de Dependencia, el Estado y las comunidades autónomas deben financiar el SAF en un 50% cada uno. Condición que no se da en ninguna de las partes. Sin embargo, Fole destacó que en el caso de Galicia (al contrario que ocurre, por ejemplo, en Euskadi).

Sin embargo, el líder de Somos, Tino Cordal, denegó la opción de incluirlo en la moción, recordando que en una sesión anterior ya se aprobó una proposición exigiendo al Estado su parte de la financiación. En esta línea, el alcalde, Samuel Lago, recordó que es la Xunta quien debe entregar los fondos al Concello, que actualmente está asumiendo un 40% del coste.