Os Xoves de Códax reparte 35.000 euros entre cuatro entidades

Bodegas Martín Códax realizó esta mañana la entrega de la recaudación del ciclo musical y solidarioGonzalo Salgado

Bodegas Martín Códax entregó esta mañana la recaudación del ciclo musical y solidario Os Xoves de Códax de este año. Un total de cuatro asociaciones benéficas y asistenciales que se repartirán 35.000 euros: Acougo (Asociación Galega de Familias de Acollida), Agaela (Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica), Aspanaes (Asociación de Padres de Personas con Trastorno del Espectro Autista) y Discamino (asociación para facilitar que personas con discapacidad puedan disfrutar del Camiño de Santiago).

Lo cierto es que la cita, ya consolidada en el calendario cultural de la comarca, ha vuelto a ser un éxito de público, con entradas agotadas en las cuatro sesiones, cuya recaudación se destinó íntegramente a las asociaciones beneficiarias, que además pudieron visibilizar su trabajo diario. “Intentamos reflectir o noso compromiso coa sociedade galega e a nosa aposta pola vinculación co noso entorno, coa nosa identidade e cos valores colaborativos”, señaló el presidente de Bodegas Martín Códax, Xoan Allegue. Cabe destacar que la cita ha logrado ya superar los 300.000 euros recaudados a lo largo de doce ediciones, siempre con un notable éxito de público.

Entidades beneficiadas

En esta línea, Carmen Dourado, directora de Acougo, explicó la importancia de esta cita para reforzar sus programas de apoyo y visibilizar una realidad que afecta a cientos de niños en la comunidad gallega que por diferentes razones no pueden vivir con sus familias. En este sentido, Dousado lamentó la necesidad de contar con más familias acogedoras. De hecho, explicó que más de sesenta niños menores de tres años se encuentran en centros, ante la ausencia de estas figuras.

Por su parte, Pilar Nogueira, de Agaela, explicó que estos fondos permitirán “seguir prestando servizos sociosanitarios e reforzar o banco de produtos de apoio, que cedemos de xeito gratuíto ás persoas socias afectadas e ás súas familias”. Asmismo, subrayó la oportunidad que ofrece Os Xoves de Códax para avanzar en la “visibilización e concianciación social” sobre la ELA.

Por su parte, Aspanaes podrá dotar de mobiliario el nuevo centro sociosanitario para personas con autismo que ha abierto recientemente en A Coruña, un recurso especializado que promueve la autonomía de 131 usuarios y el apoyo de 524 familias, según destacó Ignacio Labella. Además, subrayó la creciente demanda en los servicios que la entidad presta a los usuarios y a sus familiares, impulsado por el mayor diagnóstico de TEA, que ha crecido hasta uno de cada setenta nacimientos.

Por último, también resultó beneficiada Discamino, que adquirirá una bicicleta con silla para transportar a personas con movilidad reducida. La entidad ayuda a personas con diversidad funcional a realizar actividades al aire libre, como el Camiño de Santiago, que ya han realizado más de 750 personas a través de esta asociación.