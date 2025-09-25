La vendimia de Rías Baixas supera los 47 millones de kilos de uva y marca un nuevo récord

Trabajos de vendimiaD.A.

La Denominación de Orixe Rías Baixas da por cerrada ya la vendimia de 2025, a falta de las últimas elaboraciones especiales y recolecciones que poco van a poder variar los 47.161.473 kilos de uva recogidos hasta la fecha. Una cifra récord para la DO, que superó su registro histórico, siendo así la cosecha más abundante hasta el momento.

No obstante, cabe recordar que el Informe de Estimación de la Cosecha de 2025, presentado por el Órgano de Control y Certificación, preveía una cosecha de más de 50 millones de kilos de uva. Una cifra importante que, todo parece indicar, que no va a poder lograrse. Pese a ello, los viticultores celebran una vendimia récord en volumen y que va acompañada de una gran calidad, al desarrollarse con una floración óptima y sin incidencias significativas, a pesar de que la lluvia hizo acto de presencia durante este mes de septiembre —especialmente durante las primeras semanas— lo que obligó a retrasar e, incluso, paralizar durante días los trabajos de recogida.