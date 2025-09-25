La Policía Local de Cambados tramitó más de 300 denuncias por infracciones de tráfico este verano

Sede de la Policía Local de CambadosD.A.

La Policía Local de Cambados hizo ayer balance de los dispositivos de seguridad desplegados por el cuerpo durante este verano, que se saldaron con más de 300 denuncias administrativas por infracciones de tráfico, así como la retirada de más de treinta vehículos. Asimismo, se tramitaron más de una decena de denuncias relacionadas con establecimientos hosteleros, por tenencia ilícita de sustancias y la localización e identificación de una persona que había accedido a un domicilio ajeno y que, al ser sorprendida por los propietarios, emprendió la huida tras un forcejeo.

Por otra parte, durante los dos meses de temporada estival —en la que participaron en distintos dispositivos debido al amplio programa cultural, deportivo y festivo de Cambados, con citas multitudinarios como la Festa do Albariño— se tramitaron también diferentes diligencias judiciales. Entre ellas, destacan amenazas e insultos graves a un agente de la autoridad, una agresión con daños físicos graves o por un accidente con fuga, en el que se localizó al conductor, que se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia. Además, también se tramitaron diligencias contra un conductor por carecer del permiso de conducción y por posesión de sustancias ilícitas en cantidad constitutiva de un delito contra la salud pública.

Desde la Jefatura de la Policía Local de Cambados valoraron positvamente los resultados como reflejo de la “constante labor de vigilancia” y destacaron el “esfuerzo y compromiso” de la plantilla, la cooperación del servicio de Emerxencias del Concello y la cooperación con otras administraciones.