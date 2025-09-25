El PP de Cambados culpa a la “mala xestión” del cuatripartito que se vayan a producir “máis recurtes”
El Partido Popular de Cambados lamentó ayer la “terrible situación económica” del Concello, que vincula a la “mala xestión por parte do goberno dirixido por Samuel Lago e tamén dos gastos multiplicados pola conformación dun executivo de catro partidos cos propios seus intereses individuais”. Así, los populares valoraron ayer las declaraciones del alcalde, Samuel Lago, sobre la necesidad de implantar más recortes de cara al año 2026 y reclamaron que estas limitaciones “non afecten aos máis vulnerables, que é algo que nos tememos que poida pasar polo grao de desesperación coas contas que ten o cuatripartito porque os números non lles dan por ningures”, denunciaron.
Por ello, la formación liderada por Sabela Fole anunció que estará vigilante ante el “tesoirazo” que prevé que acomete el gobierno local “aos servizos, ás obras e ás prestacións pola falta de cartos nas arcas e pola existencia dun déficit de alomenos 600.000 euros anuais” en el ejercicio de 2024. En este sentido, la portavoz popular lamentó “que se vaia minguar aínda máis o reforzo de limpeza, a mellora de viais municipais, as actividades promovidas polo Concello e as axudas aos colectivos, “que son ámbitos diversos que xa sufriron, en maior ou menor medida, unha redución do apoio municipal ao longo dos últimos anos e que agora vaise ver agravada”.
Para los populares, esta situación se debe “exclusivamente” a la “extrema debilidade” del ejecutivo cuatripartito, “que está a levar a Cambados a unha situación insostible”, y se preguntaron como hacen los demás concellos de la provincia, ya que “moitos teñen os impostos máis baixos, para ofrecer uns servizos de calidade sen ter que estar todo o día recurtando nun clima insoportable”, sentenció Fole.El PP culpa a la “mala xestión” del cuatripartito que se vayan a producir “máis recurtes”El PP culpa a la “mala xestión” del cuatripartito que se vayan a producir “máis recurtes”