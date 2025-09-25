Mi cuenta

El Pleno de Cambados debatirá hoy una subida de las tasas del agua y saneamiento según el IPC

Anxo Louro Lariño
25/09/2025 06:45
El alcalde, Samuel Lago, en una sesión plenaria anteriorGonzalo Salgado

El gobierno local llevará hoy al Pleno una subida de las tasas del alcantarillado y del agua potable conforme al IPC, que ya se contempla en el contrato con las concesionarias del servicio. Así, se modificará la ordenanza para actualizar el importe, tal y como se realizó durante el pasado año.

Asimismo, en la orden del día se incluirá sendas mociones del PP y de Somos Cambados, que incluirán una propuesta de medidas para reducir el déficit del Concello y una petición a la Xunta para aumentar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar, que ascenderá en el próximo año a 1,1 millones de euros, según las previsiones del ejecutivo.

Finalmente, no llegó a tiempo el informe favorable del plan especial de usos portuarios de Tragove y San Tomé, que el ejecutivo contaba con poder elevar al Pleno ordinario de septiembre, que se realizará hoy mismo, a partir de las 20 horas. Pese a ello, el alcalde, Samuel Lago, explicó que mantuvo esta semana conversaciones con técnicos de Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta, que avanzaron que están actualmente con dicho informe, que el ejecutivo tratará de aprobar definitivamente cuando cuente con él.

