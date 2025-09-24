Proyectan convertir al antiguo asilo de Cambados en un hotel de "categoría superior”

Fachada del Pazo de MontesacroGonzalo Salgado

La sociedad Iberus Capital Investment Group SL, que formalizó el pasado mes de junio la compra millonaria del Pazo de Montesacro, proyecta su conversión en un establecimiento hotelero de "categoría superior". El alcalde, Samuel Lago, se reunió esta misma mañana con los nuevos dueños para conocer las intenciones de la empresa con el antiguo asilo, que cerró definitivamente sus puertes en diciembre del año pasado.

El objetivo de la promotora —que se presentó como “unha empresa familiar”— pasa por un hotel “de calidade” que genere un “importante impacto económico na zona e unha gran xeración de emprego”. Un proyecto, según explicó Lago, que no se limitará solo al alojamiento de turistas, sino que también acogerá eventos, congresos, etc. Un establecimiento de “calidade” en un entorno privilegiado y aprovechando las instalaciones y oportunidades que presenta el Pazo de Montesacro.

Una propuesta para la que se hace necesario que el Concello dé luz verde a un cambio sobre el uso destinado a la parcela, actualmente asistencial. Para ello, señaló Lago, es necesario un estudio de detalle de la zona y unos costes que deberá asumir la empresa íntegramente. Además, deberá producirse por vía de convenio urbanístico, pendiente por negociar entre el Concello y la empresa.

En este sentido, el alcalde recalcó la necesidad de incluir en ese convenio un mecanismo de compensación a favor del Concello por la pérdida de una zona de uso asistencial, como era el antiguo asilo. Así, se planteó la posibilidad de que la empresa aporte una parcela a la que se le pueda dar dicho uso, para una posible futura construcción de una residencia.

Un proyecto hotelero que dependerá ahora de que estas negociaciones lleguen a buen puerto. Si bien la “primeira opción” del gobierno local pasaba por la promoción de una residencia en el Pazo de Montesacro, Lago recalcó ayer que ante la decisión de la Xunta de no adquirirlo “ningunha empresa” se vio interesada en la compra del inmueble con este fin, al no ser viable económicamente. Por ello, toda vez que se ha formalizado la transacción, el ejecutivo considera que “non é viable” que el pazo se mantenga cerrado y sin actividad, por lo que se apoyará la propuesta de la empresa propietaria “só en caso de que sexa un proxecto sustentable, que xere emprego e que revitalice economicamente o entorno”, sentenció el regidor socialista.

Modificación urbanística

En cualquier caso, Lago apuntó que la intención es que el Concello reciba una contraprestación por la pérdida de este suelo de uso residencial y que esa parcela cumpla ciertas condiciones: que sea accesible, próxima y de superficie suficiente. Unos condicionantes que se tratarán en las futuras negociaciones entre la administración y el grupo, que se mostró favorable en este primer contacto. Cabe recordar que el Concello ya tiene bajo el radar dos terrenos susceptibles para la construcción de una futura residencia, que el ejecutivo confía en que lleve a cabo la Xunta de Galicia. Pese a ello, el regidor indicó que no exigirá que se traten de una de estas parcelas, aunque las propuestas de la empresa tienen que cumplir unas ciertas características.

Capilla de la Valvanera

Por otra parte, los nuevos dueños del pazo mostraron también su compromiso con la preservación del patrimonio. Una condición fundamental para que ambas partes lleguen a buen puerto. Así, Lago subrayó que desde el Concello “estaremos vixiantes coa súa protección”.

De igual modo, en este primer contacto entre las partes, la empresa avanzó que se mantendrá el uso del capilla de la Valvanera, un compromiso de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados cuando pusieron a la venta el inmueble. Una voluntad que, sin embargo, no se plasmó en la escritura de compra-venta del pazo. No obstante, el nuevo propietario manifestó su intención de mantener el culto en la capilla, que se realizará en un documento de arrendamiento, a coste cero, a favor de la Iglesia, con el objetivo de que continúen las celebraciones religiosas y el culto a la virgen en su interior.