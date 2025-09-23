Ortiga y Guadi Galego, entre los artistas de un Solidarity Fest que ya calienta motores

Actividades lúdicas en la edición del año pasado| Mónica Ferreirós

El Solidarity Fest calienta motores ya para su celebración en Cambados entre el 10 y el 12 de octubre. Será en el pazo de Torrrado, con conciertos y varias actividades complementarias incluidas en un cartel ya completamente cerrado y divulgado estos días también a pie de calle.

Los artistas confirmados son Ortiga, Guadi Galego, Pepe Cacabelos, Cora, Duele y la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra. Las sesiones DJ incluirán las actuaciones de Rapariga DJ, Señora DJ, DJ Amable y G.Rich.

Entre las actividades complementarias se organizarán un mercadillo, talleres infantiles, foodtrucks, puestos de artesanía y más citas o eventos culturales.

Impulsada por la Fundación Condado de Taboada, este festival busca recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Este año, la recaudación se destinará al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Las personas interesadas en asistir al festival pueden adquirir sus entradas a través de un donativo en la página web del festival o en la plataforma Eventbrite. Con la donación se puede acceder al día o días elegidos.