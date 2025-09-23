Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Ortiga y Guadi Galego, entre los artistas de un Solidarity Fest que ya calienta motores

Redacción
23/09/2025 18:59
Actividades lúdicas en la edición del año pasado
Actividades lúdicas en la edición del año pasado| Mónica Ferreirós

El Solidarity Fest calienta motores ya para su celebración en Cambados entre el 10 y el 12 de octubre. Será en el pazo de Torrrado, con conciertos y varias actividades complementarias incluidas en un cartel ya completamente cerrado y divulgado estos días también a pie de calle.

Los artistas confirmados son Ortiga, Guadi Galego, Pepe Cacabelos, Cora, Duele y la Orquesta Sinfónica Joven de Pontevedra. Las sesiones DJ incluirán las actuaciones de Rapariga DJ, Señora DJ, DJ Amable y G.Rich.

Entre las actividades complementarias se organizarán un mercadillo, talleres infantiles, foodtrucks, puestos de artesanía y más citas o eventos culturales.

Impulsada por la Fundación Condado de Taboada, este festival busca recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Este año, la recaudación se destinará al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Las personas interesadas en asistir al festival pueden adquirir sus entradas a través de un donativo en la página web del festival o en la plataforma Eventbrite. Con la donación se puede acceder al día o días elegidos.

Te puede interesar

Sálvora será el destino de cinco viajes para dar a conocer todo el encanto que tiene la isla ribeirense

Programadas para fines de semanas de octubre cinco visitas guiadas a la isla de Sálvora que permitirán que medio millar de personas puedan conocerla
Chechu López
Polish_20250922_191957536

Trasladan a la UCI del Clínico de Santiago para vigilancia al menor de Ribeira que resultó herido en accidente de moto en A Mámoa
Chechu López
Polish_20250923_220015364

Los padres de 'O Grupo' se sienten "defraudados" por la comparecencia en el Parlamento del conselleiro al obviar que "falamos de nenos" y no de cifras
Chechu López
DSC_0385

Prevén que a mediados de 2026 se acabará la obra de ampliación del Fogar Amicos, con 26 dormitorios
Chechu López