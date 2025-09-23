Mar destaca los más de 1,6 millones de inversión en mejoras y apoyo a la Cofradía
La Consellería subraya la ampliación de la lonja, el contrato de vigilancia y la mejora de equipamientos
La Consellería do Mar puso en valor hoy la inversión autonómica reciente en la Cofradía de Cambados, destacando el apoyo a diferentes proyectos e iniciativas por valor superior a los 1,6 millones de euros.
Así lo indicaron desde el departamento autonómico con motivo de la visita de la conselleira, Marta Villaverde, dentro de un ciclo de reuniones en los diferentes pósitos gallegos, “co obxectivo de abordar de xeito específico as necesidades particulares dos profesionais nas diferentes zonas produtivas”.
Villaverde destacó hoy la “importante labor que realiza esta confraría no impulso de iniciativas coas que reforzar a actividade pesqueira e marisqueira”. Durante la reunión en Cambados, “abordáronse as necesidades particulares dos profesionais do mar e foron analizadas posibles medidas futuras para impulsar a competitividade do sector”.
La conselleira estuvo acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y por el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez.
Ayudas autonómicas
Desde Mar subrayaron el “apoio da Xunta á Confraría de Cambados ao abeiro das distintas liñas de axuda autonómicas que alcanzan un total de 1.6 millóns de euros”. “Uns recursos que permitirán a realización de diferentes proxectos como a remodelación e ampliación da lonxa de Tragove que ronda o millón de euros”. También destacaron actuaciones “ao desenvolvemento de medidas de protección do medio mariño coas que se contratan ás vixilancias e asistencias técnicas”.
Finalmente, pusieron en valor “a colaboración entre o goberno galego e este Pósito para o desenvolvemento doutras actuacións como a mellora dos equipamentos portuarios para a adquisición dunha lavadora de caixas e melloras das condicións laborais no interior da rula”.
Campaña de la vieira
Igualmente, alabaron y agradecieron el “traballo conxunto que alcanza o ámbito da promoción dos produtos pesqueiros”, que encuentra apoyo en la “XXI Festa da Vieira de Cambados, celebrada o pasado mes de xullo”. A este respecto, señalan que se trata de una “especie que viviu unha das súas mellores campañas en termos de produción e facturación dos últimos anos con máis de sete toneladas por valor de case 125.000 euros”, concluyeron.