Laureano Oubiña niega haber integrado una red de narcotráfico en Asturias

El cambades, junto a su abogado, a su llegada hoy a la Audiencia Provincial de Oviedo| EFE / Juan González

Laureano Oubiña negó hoy haber formado parte de una red de tráfico de cocaína a gran escala en Asturias, en la primera jornada de un juicio con 22 personas acusadas, de las que 18 reconocieron su participación, aceptando penas individuales de dos a cuatro años y nueve meses de cárcel. El cambadés, sin embargo, no optó por la conformidad, negando cualquier cargo.

“No tengo nada que ver con todo esto”, dijo Oubiña en la Audiencia Provincial de Oviedo donde este martes comenzó la vista oral del juicio sobre un asunto que se remonta a 2017 y que la Fiscalía considera constitutivo de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y por blanqueo de capitales.

En su testimonio ante la sala, Oubiña atribuyó su vinculación al sumario por la investigación de la Guardia Civil, al haber mantenido tres reuniones y entablar llamadas telefónicas con uno de los acusados, que se había desplazado a Galicia para pedirle ayuda para un familiar que estaba en la cárcel.

En este procedimiento judicial, en el que la Fiscalía inicialmente pedía penas individuales de tres años y medio y dieciséis años de prisión y multa de 688.000 euros, aceptó rebajarlas a una horquilla de 2 a 4 años y nueve meses, por las demoras del procedimiento, que data de 2017, y por la situación de los procesados, que no cometieron delitos desde esa fecha, están en tratamientos de desintoxicación y tienen trabajo y familias.

Unos 200.000 euros en droga

En la operación se interceptó cocaína por valor de casi 200.000 euros, resina de cannabis, heroína, dinero en efectivo y armas en perfecto estado y funcionamiento, además de anotaciones contables que reflejan grandes movimientos de adquisición de drogas para su posterior distribución, mantiene la acusación pública.

El Ministerio Fiscal sostiene que, desde al menos julio de 2017, cinco de los procesados formarían parte de una organización dedicada al tráfico de drogas en Asturias, principalmente de cocaína, y lo hacían de forma jerárquicamente ordenada, con una estructura y funciones perfectamente definidas y mantenidas en el tiempo.

Siempre según el escrito de acusación, los procesados tuvieron a su disposición medios materiales y económicos relevantes con los que llevar a cabo una actividad ilícita; adoptaron importantes medidas de seguridad; usaron armas de fuego municionadas y vehículos a nombre de terceros; distribuyeron estupefacientes en grandes cantidades y obtuvieron importantes beneficios económicos. El 8 de noviembre de 2017, fue interceptado en la Autovía del Cantábrico, a la altura de La Caridad (El Franco), un vehículo de la organización en el que se encontraron, bajo el tapizado, cuatro paquetes plastificados de un peso de 4,1 kilos con cocaína de una riqueza de 78,5 %, droga valorada en alrededor de unos 165.000 euros.

Además de esta droga, en diversos registros practicados durante la operación se aprehendió cocaína por valor superior a 27.000 euros, junto con resina de cannabis, heroína, dinero en efectivo y armas en perfecto estado y funcionamiento.