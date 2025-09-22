Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El festival Curtas celebrará su 53 edición con 72 cortometrajes y dos nuevas exposiciones

Redacción
22/09/2025 06:23

El Curtas Festival do Imaxinario celebrará su 53 edición con una selección oficial de 72 cortometrajes, entre los que se encuentran 13 estrenos mundiales, cuatro internacionales, seis europeos, 23 españoles y 26 gallegos, además de contar con dos nuevas exposiciones de los artistas Santiago Pérez y Tomás Hijo que, siguiendo la línea del evento, girarán entorno al terror y a la fantasía. Ambas muestras contarán con la visita de los autores y se podrán visitar en la Sala Rivas Briones desde el 3 de octubre hasta el 16 de noviembre.

Respecto al trabajo del madrileño Santiago Pérez, su exposición repasa su trayectoria como ilustrador de terror, impregnando sus trabajos con una atmosfera lúgubre y fantástica.

Por su parte, el salamantino Tomás Hijo expondrá una serie de obras gráficas que hacen homenaje a libros y películas muy presentes en su trayectoria vital, abarcando los mundos ficticios de J. R. R. o Guillermo del Toro, entre otros.

Este año el festival de cortometrajes se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre, prometiendo ser un evento emocionante y lleno de sospresas, con una selección de películas que explorarán los límites del miedo y de lo fantástico.

