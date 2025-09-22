Mi cuenta

O Salnés

Los alumnos del IES Ramón Cabanillas vencen en el FicBueu con su corto ‘Mariñeira’

Redacción
22/09/2025 06:00

El corto ‘Mariñeira’, rodado por alumnos de Primero a Tercero de Secundaria del IES Ramón Cabanillas de Cambados, resultó vencedor en la edición de este año el Festival Internacional de Conrtometrajes de Bueu (FicBueu). “Estamos sen palabras. O noso segundo festival internacional, logo de Valencia, Galicia”, valoraron este fin de semana desde el centro en sus redes sociales. “Parabens a todos os que puxestes o voso gran de area, aos que estades no centro e aos que xa non. Formades parte da historia do IES Ramón Cabanillas”, añadieron.

En la obra audiovisual que resultó vencedora en esta final, el alumnado rinde homenaje a las familias que perdieron a algún miembro en el mar. Inspirada en hechos reales y de ficción, abordan además el tema del alzhéimer, una realidad cada vez más presente y que ya habían tocado en otros proyectos, como el premiado pod­cast.

La Torre de San Sadurniño y las ruinas de Santa Mariña son los escenarios principales del corto, que narra la historia de la señora Lola, una mujer que perdió años atrás a su marido en un naufragio en las islas Azores y que cada día se acerca hasta la torre de San Sadurniño para esperarlo.

