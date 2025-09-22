Tres ribeirenses figuran entre los 11 tripulantes rescatados del barco palangrero ‘Ray Primero’ que sufrió una vía de agua

Salvamento Marítimo rescató la pasada madrugada a unas diez millas de la costa de A Coruña a los once tripulantes -tres vecinos de Ribeira y los otros ocho son originarios de Indonesia- del barco palangrero ‘Ray Primero’, con puerto base en la localidad francesa de Lorient y perteneciente desde hace tres años a un armador de Ribeira, Juan Sampedro. Fue el lugar en el que se registró esa incidencia desde donde se emitió a la 3:20 horas una señal de socorro —mayday— a través del canal 16 VHF, tras sufrir la embarcación en la que iban una vía de agua, que su tripulación indicó que era incapaz de controlar. Además, consideraba que el pesquero se estaba yendo a pique y que, consecuentemente, ellos debían abandonarlo y refugiarse en una balsa salvavidas a la espera de que los auxiliasen.

Así, nada más tener conocimiento del suceso, desde Salvamento Marítimo se movilizó al helicóptero ‘Helimer 402’ desde Finisterre y a las salvamares ‘Altair’ y ‘Shaula’, así como al patrullero oceánico ‘Duque de Ahumada’ de la Guardia Civil. Fue poco antes de las cuatro y diez de la madrugada cuando la referida aeronave procedió al rescate de toda la tripulación, que se encontraba en una balsa salvavidas y en aparente buen estado de salud. Pese a ello, todos fueron trasladados hasta el aeropuerto de Alvedro, donde les esperaba atención sanitaria para una valoración médica más exhaustiva, mientras desde el centro de Salvamento Marítimo de A Coruña coordinaron las operaciones.

Inicialmente, el barco pesquero ‘Ray Primero’, que solía faenar en aguas del país galo y del Cantábrico-Noroeste, quedó a la deriva y sin nadie a bordo, por lo que se procedió a realizar labores de achique con las bombas suministradas desde el ‘Helimer 402’ y la salvamar ‘Betelgeuse’, cuya tripulación estuvo escoltándolo y vigilándolo desde que acudió al aviso. Una vez que se comprobó que se había cerrado todo, quedando estanco y sin posibilidad de que entrase agua, el remolcador ‘María de Maeztu’, que también fue movilizado hasta la zona, arrastró al citado palangrero hasta el muelle comercial de A Coruña, a donde llegó en torno a las tres y media de la tarde.

Pasar una revisión

Según ha trascendido, el palangrero perteneciente al citado armador ribeirense, se dirigía hacia Francia para pasar una revisión, cuando se registró una vía de agua, que se sospecha que se pudo producir en la zona de la prensa del eje de cola y que se usa para refrigerar con unas gotas de agua y, de ese modo, evitar un recalentamiento. De todas maneras, Juan Sampedro indicó que por ahora no pueden decir nada, pues aún están mirando qué es lo que ha podido suceder. El concejal de Mar en Ribeira, Fernando Abraldes, se puso en contacto con el armado del ‘Ray Primero’ para ponerse a su disposición y le ofreció toda la colaboración que necesite desde el Ayuntamiento.