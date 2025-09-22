G Face encandila al público pobrense en el concierto en el que se despide de su nombre para pasar a llamarse Gabriel Fandi

‘Miña rianxeira’, ‘Mi luna’, ‘Siete vidas’, ‘Bye, bye’, ‘Maldito cupido”, ‘Tomás’ o ‘Las cosas que no te conté’, así como un tema nuevo que habla del octavo piso de Madrid en donde compuso sus canciones. Así se presentó el artista G Face en el concierto estelar del Nazareno de A Pobra dentro de su gira “G Face na casa” y que fue el último en el que lo hizo con ese nombre, pues desde ese momento confirmó que se llamará Gabriel Fandi, tal y como le bautizaron. El público pudo comprobar que el cantante, acompañado de unos jóvenes músicos muy talentosos le puso mucho sentimiento y el alma a lo que cantó e hizo vibrar al público como lo hizo en el estadio de fútbol Benito Villamarín ante 58.000 espectadores que lo abarrotaban y que le ha dejado huella a él y a los aficionados del Real Betis Balompié.

Igualmente, resultaron espectaculares los dos pases que ofreció el grupo América de Vigo con un directo y unas voces que encandilaron al público, ya no sólo a sus fieles seguidores, sino tyambién a quienes tuvieron la oportunidad de escucharlos por primera vez. Hoy toca la despedida de las fiestas del Nazareno y lo hará con un pase de tres horas de El Combo Dominicano (21.00) y un espectáculo de gran formato con 300 drones, música y fuegos artificiales (00.15) y que la empresa responsable, Flock Drone Art, indica que es el “más grande hecho hasta el momento en Galicia”.

Además, a lo largo del día de hoy habrá pasacalles a cargo de la Banda de Música de Moimenta, de la Banda de Gaitas Os Chaneiros y de lso grupso de gaitas Xiada de A Pobra y O Son do Pote de Lousam(10.30 horas). Los más pequeños podrán disfrutar de una fiesta infantil con hinchables en la Praza Alcalde Segundo Durán (12.00 horas), mientras que a partir de las cuatro y media de la tarde se celebrará una fiesta holi en la que A Covecha se llenará de color. Además, la música continuará a partir de las siete de la tarde con un concierto de la Banda de Música de Moimenta.