El Portonovo firma las tablas con el Cented Academy

El Portonovo SD no se pudo reencontrar con la victoria en casa. Los arlequinados firmaron un empate a uno con el Cented Academy en un partido en el que empezaron siendo claros dominadores con un gol de Dieguito en el 14 que les ponía el partido de cara.

Los locales tenían mayor posesión del esférico durante los primeros minutos, mientras el Cented buscaba recuperar el dominio a través del balón parado. Adrián Fernández disparó desde fuera del área para tratar de firmar las tablas, pero no fue suficiente para batir a Dadín.

Los de Minso consiguieron responder con un contragolpe subiendo por la banda, pero la defensa visitante tapó muy bien a Keko para que no pudiese llegar al centro y rematar. Pasado el ecuador de la primera mitad, el Cented comenzó a tener mayor presencia en el área rival, encabezados por un Edu Otero asociado con Sergio Álvarez. Una acérrima presión que hizo que los locales tuvieran que mantener su trabajo defensivo para mantener el 1-0. Justo antes del descanso, Dadín salvó un remate de cabeza tras un córner que podría haberles costado el empate. Lejos de rendirse, el Cented siguió insistiendo en la segunda mitad, teniendo ocasiones de peligro. No llegó el gol hasta el 70, con un remate de Adrián Fernández que dividió los puntos.