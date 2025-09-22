Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Portonovo firma las tablas con el Cented Academy

Redacción
22/09/2025 06:15

El Portonovo SD no se pudo reencontrar con la victoria en casa. Los arlequinados firmaron un empate a uno con el Cented Academy en un partido en el que empezaron siendo claros dominadores con un gol de Dieguito en el 14 que les ponía el partido de cara.

Los locales tenían mayor posesión del esférico durante los primeros minutos, mientras el Cented buscaba recuperar el dominio a través del balón parado. Adrián Fernández disparó desde fuera del área para tratar de firmar las tablas, pero no fue suficiente para batir a Dadín.

Los de Minso consiguieron responder con un contragolpe subiendo por la banda, pero la defensa visitante tapó muy bien a Keko para que no pudiese llegar al centro y rematar. Pasado el ecuador de la primera mitad, el Cented comenzó a tener mayor presencia en el área rival, encabezados por un Edu Otero asociado con Sergio Álvarez. Una acérrima presión que hizo que los locales tuvieran que mantener su trabajo defensivo para mantener el 1-0. Justo antes del descanso, Dadín salvó un remate de cabeza tras un córner que podría haberles costado el empate. Lejos de rendirse, el Cented siguió insistiendo en la segunda mitad, teniendo ocasiones de peligro. No llegó el gol hasta el 70, con un remate de Adrián Fernández que dividió los puntos.

Te puede interesar

Sálvora será el destino de cinco viajes para dar a conocer todo el encanto que tiene la isla ribeirense

Programadas para fines de semanas de octubre cinco visitas guiadas a la isla de Sálvora que permitirán que medio millar de personas puedan conocerla
Chechu López
Polish_20250922_191957536

Trasladan a la UCI del Clínico de Santiago para vigilancia al menor de Ribeira que resultó herido en accidente de moto en A Mámoa
Chechu López
Polish_20250923_220015364

Los padres de 'O Grupo' se sienten "defraudados" por la comparecencia en el Parlamento del conselleiro al obviar que "falamos de nenos" y no de cifras
Chechu López
DSC_0385

Prevén que a mediados de 2026 se acabará la obra de ampliación del Fogar Amicos, con 26 dormitorios
Chechu López