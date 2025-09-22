Mi cuenta

Deportes

El Cidade de Ribeira pierde ante el Betanzos y el Puebla empata con el Dubra

Redacción
22/09/2025 06:45

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel visitó el García-Hermanos para medirse al Betanzos CF en la tercera jornada de Preferente Norte. Un encuentro en el que los ribeirenses comenzaron adelantándose en el marcador, pero que finalmente terminó con un 2-1 en su contra.

El primer gol del partido llegó en un error de los locales, por lo que Ablaye terminó anotando en propia puerta antes de la media hora. En el segundo tiempo, Manuel Ángel fue haciendo cambios para lograr sentenciar el partido, ya que el marcador estaba a su favor, pero Ángel Fernández puso las tablas en el 73. Sin casi tiempo de reacción, el Betanzos anotó el segundo a los pies de Fernández.

Por su parte, el Puebla CF recibió en el Municipal da Alta al SD Dubra para disputar la tercera jornada de liga. Un enfrentamiento al que los de Chofri entraron muy enchufados, pero en el que a pesar de las ocasiones que tuvieron, no consiguieron materializar.

Los locales comenzaron teniendo mucha presencia en área rival, y en el segundo tiempo, Chofri introdujo cambios para dar más dinamismo al partido. El Dubra, por su parte, hizo un gran ejercicio de resistencia en defensa, además de generar peligro mediante acciones a balón parado.

