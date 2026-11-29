Comienza la jornada electoral en Arousa: así se viven las primeras horas
Algunos de los candidatos ya han ejercido su derecho al voto, mientras que el resto prevé acudir a las urnas a lo largo de la mañana
Comienza la jornada electoral en Arousa. Desde las 9:00 horas de esta mañana, los colegios electorales están abiertos para que los y las ciudadanas puedan acudir a las urnas.
Algunos de los principales candidatos al Congreso ya han ejercido su derecho al voto. A las 10:00 horas, Juan Andrés Bayón, candidato del Partido Popular, acudió a votar en A Lomba, acompañado por Luís López, presidente de la Diputación de Pontevedra.
Por su parte, Cristina Escaloni, candidata del BNG y vecina de Catoira, también depositó su voto en las urnas durante las primeras horas de esta jornada electoral.
A lo largo de la mañana se espera que vote el resto de candidatos, entre ellos la candidata del PSOE en Vilagarcía, Tania García, que acudirá a las urnas en A Escardia acompañada por el alcalde, Alberto Varela.