Imagen de unas elecciones anteriores en Arousa Gonzalo Salgado

Un total de 202.413 arousanos están llamados a votar hoy para elegir a los representantes políticos tanto para el Congreso de los Diputados como al Senado. Un 14% lo harán desde la emigración, según los datos que ofreció recientemente el Instituto Nacional de Estadística. Lo cierto es que un total de nueve concellos de la zona pedieron electores a lo largo de los últimos nueve meses. No es el caso de Vilagarcía, que ha sumado 110 más, mientras que la capital de O Barbanza ganó un total de 27.

Vilagarcía es la localidad que más número de electores tiene, un total de 30.898. Le sigue Ribeira con 21.808. Las mesas electorales suben en la capital arousana debido al incremento de la población respecto a 2023.