Imagen de bateas en la Ría de Arousa Mónica Ferreirós

El Tribunal Supremo acaba de rechazar el recurso de casación interpuesto por Opmega contra los planes de gestión del percebe elaborados por las cofradías de pescadores y aprobados por la Consellería do Mar. Un plan que provocó fuertes controversias y enfrentamientos con el sector bateeiro al entender este que afectaba directamente a la extracción de la mejilla que nutre a las cuerdas de las plataformas flotantes. El alto tribunal afirma que Opmega participó activamente en el trámite de información pública del citado documento y que incluso formuló alegaciones extensas. Indica que estas fueron examinadas y respondidas y que algunas incluso dieron lugar a modificaciones parciales de determinados puntos.

El Supremo reconoce que los planes de gestión de los recursos específicos como el percebe no constituyen el resultado de una iniciativa normativa elaborada exclusivamente por la administración, dado que el sistema diseñado por la Ley 11/2008 y desarrollado por el Decreto 153/2019 se basa en mecanismos de congestión y participación institucionalizada de los sectores implicados en la explotación de los recursos pesqueros.

Con esta sentencia se limita la intervención que puede tener el sector mejillonero en un plan que –tal y como defendió en su momento la Consellería do Mar– busca la protección del percebe como especie. Cierto es que, desde aquel conflicto, la administración puso en marcha medidas para incrementar las cuerdas recolectoras de semilla y también proyectos para detectar en qué parte del litoral hay más cantidad.