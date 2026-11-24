Venta de marisco para Navidad en la Praza de Abastos de Vilagarcía Gonzalo Salgado

A menos de un mes de adentrarnos en la Navidad, los vecinos y vecinas de Arousa comienzan a hacer las primeras compras de las viandas que vestirán las mesas durante estas fiestas.

Lo que no suele faltar en estas comidas y cenas especiales es el marisco, es por ello que las plazas reciben, cada vez más, clientela que busca adquirir estos productos al mejor precio. “Desde hace un mes o así son muchos los clientes que vienen a comprar el marisco que van a servir esta Navidad”, cuenta Eva Torrado, una placera de Vilagarcía. En cuanto a los productos preferidos, detalla, son los camarones, las nécoras, las centollas y también el buey.

Esta tendencia la confirma también Tania Chao, quién indica que en su puesto se notan la llegada de las fechas festivas desde “hace unos diez días o así” y que ahora, “que llega la paga extra” las ventas aumentarán todavía más. En su caso, cuenta, los mariscos que más está vendiendo para congelar son también los crustáceos. “Hoy –por ayer– traje 26 kilos de buey y a las nueve y media de la mañana ya no me quedaba absolutamente nada. Y todo era para congelar para disfrutar en Navidad”, cuenta Chao.

Precio

La principal razón por la que los arousanos ya están llenando los congeladores con marisco es el precio. Y es que, la diferencia entre adquirir ahora los camarones, las cigalas o las centollas que se servirán en Nochebuena o Fin de Año puede llegar a ser hasta de quince euros por kilo.

“Yo entiendo que en casas en las que las familias son grandes y se sienta mucha gente en la mesa tengan que comprar el marisco antes porque puede suponer diez euros o quince menos por kilo, incluso en la cigala puede ser más”, explica Chao.

En el caso de los camarones, señala Óscar López, otro de los placeros que trabaja en Vilagarcía, “si compras ahora te puedes ahorrar igual unos treinta euros por kilo”.

En cuanto a los precios a los que se vendían en el día de ayer estos mariscos en la plaza rondaban, en los diferentes puestos, los doce euros el kilo los bueyes, y, los camarones, dependiendo del tamaño, los treinta, 65 o 95 euros. Por su parte, las centollas se podían adquirir por unos 28 euros la hembra, 25 el macho y menos de veinte los bruños –pieza de menor tamaño–. Otros mariscos, como pueden ser las cigalas estaban a más de cincuenta euros el kilo y las almejas se podían adquirir, por ejemplo, 22 o a treinta, dependiendo del tamaño y también la procedencia.

Venta de marisco para Navidad en la Paza de Abastos de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Estas cifras, señala Joaquín Doval, otro de los trabajadores de la plaza vilagarciana, son “más o menos” iguales a las del año pasado por estas mismas fechas. Y explica Torrado que, “lo normal” es que a partir del puente del mes de diciembre “empiecen a dispararse”.

Cantidad

Pero no solo el precio, cuentan los placeros, hace que muchos de los clientes decidan comprar el marisco que servirán por Navidad incluso un par de meses antes. La otra razón, explican, es la cantidad de producto que llega últimamente a las plazas. “La gente ya no solo quiere ahorrar, que también, si no que saben que cada vez hay menos marisco y si esperar a comprarlo puede que el día antes te quedes sin lo que quieres”, cuenta Eva Torrado.

En esta línea habla López y explica que productos como los camarones escasean diariamente en las lonjas. “Traemos poco porque hay muy poco. Pasa lo mismo con las almejas que cada vez hay menos e incluso tenemos que vender la portuguesa”, detalla el placero.

En cuanto a volumen de gente todos coinciden en que “más o menos” sigue la tendencia de años anteriores. “Las ventas son bastante similares y la gente parece que ya se está animando a comprar”, cuenta Torrado. Además, cuenta, que si se adquiere el marisco en estas fechas “como mucho va a estar un mes congelado” por lo que estará en perfectas condiciones ya que, detalla “la gente de aquí estamos acostumbrados y sabe conservarlo”.

Día a día

Las compras para Navidad, cuentan los vendedores de la Praza de Abastos de Vilagarcía, se mezclan con aquellas que los vecinos y vecinas del municipio realizan para preparar sus menús diarios. Para estas jornadas, detallan, lo normal no es que adquieran nécoras, cigalas o camarones, si no que se lleven otros productos que presentan precios más asequibles.

En el puesto de Doval, señala, las ventas para el día a día están protagonizadas, sobre todo, por los bivalvos. “La gente tira mucho del berberecho o del mejillón porque ahora la verdad está carnoso y muy sabroso”, cuenta el placero que, explica además, que las cantidades que se llevan los clientes son pequeñas porque los utilizan sobre todo, para preparar arroces o fideos. “También se vende algo de almeja, pero en este caso las cantidades aún son menores”, continúa.

El precio de estos productos en este puesto en el día de ayer, por ejemplo, era de tres euros por el kilo de mejillones y de doce, quince o veinte dependiendo del tamaño del berberecho.

Las almejas también presentaban diferentes precios que partían de los veinte y las volandeiras “que también salen mucho últimamente para congelar” se ofertaba por doce euros el kilo que, aproximadamente, son una veintena.