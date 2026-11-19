Lara González Cortés durante la dirección de una pieza Cedida

Lara González Cortés es la directora del Coro Municipal Cantares das Burgas de Cuntis. Dirige también la Banda de Ribadumia, así como una orquesta infantil en Pontevedra, entre otras agrupaciones. Hace apenas unos días resultó ganadora en la quinta edición del Concurso de Dirección de la Banda Municipal de Santiago, una iniciativa que trata de prestar ayuda a pequeños directores para que puedan trabajar y formarse con agrupaciones profesionales.

Esta apasionada de la música es natural de Luarca (Asturias), pero se mudó a la comarca de Arousa hace tres años. Concretamente a Cambados. “Me vine buscando encontrar este mundo que es Galicia, que está bañado de cultura y de música y de bandas. Me parecía un buen lugar para empezar y la verdad me han hecho sentir como en casa”, cuenta.

Aquí, en su nueva casa, ha recibido un premio que le costaba creerse y que certifica su pasión por la música y, en especial, por la dirección. Aunque esta no era la primera vez que se presenta al certamen, sí aclara que fue el primer año que puedo dedicarle el tiempo y el mimo suficiente. “Por razones de trabajo otras ocasiones tuve que rechazarlo pero este año las fechas eran perfectas. Me presenté con toda la ilusión”, explica.

Entre decenas de solicitudes seleccionaron a nueve aspirantes, entre ellos a la asturiana afincada en Arousa, y tras pasar por las rondas eliminatorias llegó a la final junto a otros dos candidatos. Tanto en este proceso como en la final, algo que llamó la atención de González fue que eran los propios músicos quienes valoraban la dirección. “Esto es algo bellísimo, porque realmente le das voz directa a la propia banda para decir con qué forma de dirigir se sienten más cómodos”. Lara considera que en su trabajo prima la confianza y la seguridad, y cuenta que para ella participar en este certamen y poder llevar la batuta ante una banda como la de Santiago, fue sin duda una experiencia que disfrutó muchísimo. “Algo que destacaron de mí fue la tranquilidad y la confianza. Les transmitía mucha seguridad y es que yo disfruto muchísimo cuando dirijo porque es mi pasión, es algo que me encanta y que me hace muy feliz”, recalca.

El premio

Como ganadora, Lara tendrá ahora la oportunidad de dirigir un programa completo, libre y seleccionado por ella, con la Banda de Santiago. El día aún no está cerrado, pero Lara insiste en su emoción después del esfuerzo que suposo llegar hasta aquí. “Me esforcé mucho dediqué en los últimos meses entre tres y cuatro horas al día para preparar esto, pero cuando fui seleccionada no me lo creía”, declara la directora.

Un grupo con el que ensayar

Su experiencia con distintas agrupaciones, -coro, banda y orquesta- le permitió desarrollar una riqueza brutal a la hora de dirigir. Sin embargo tiene claro que para llevar la batuta es necesario “tener un grupo con el que ensayar”. Por eso reitera que su mayor premio ha sido poder trabajar una semana con músicos de este nivel y ver cómo otros directores afrontan las obras.