El barrio de Barraña lidera la renta neta por hogar en Arousa

Vista panorámica de Vilagarcía de Arousa desde el Monte Xiabre Gonzalo Salgado

La brecha económica entre los hogares de las distintas zonas de Arousa sigue siendo evidente dos años después. Los últimos datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2024, vuelven a situar al barrio de Barraña, en Boiro, como el área con mayor renta neta media por hogar de la comarca y su entorno, mientras que las cifras más bajas se registran en San Ildefonso, en la parroquia de Troáns (Cuntis), el casco urbano de Vilanova y Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa.

El nuevo mapa estadístico refleja una mejora general de las rentas respecto a los datos de 2022, aunque en lo que se refiere a territorios todo continúa muy similar. Las zonas que entonces aparecían entre las de mayor capacidad económica continúan ocupando las primeras posiciones, mientras que las que registraban ingresos más bajos siguen concentrándose en los mismos municipios.

El barrio de Barraña pasa de 42.393 euros en 2022 a 45.564 euros de renta neta media por hogar en 2024

Barraña vuelve a destacar en la clasificación, con una renta media por hogar de 45.564 euros en 2024. La cifra supone un incremento de 3.171 euros respecto a los 42.393 euros registrados en 2022. Le siguen dos zonas del municipio de Ribeira: Cudieiros, con 44.723 euros, y Castiñeiras, con 43.345 euros.

En el extremo contrario se encuentra San Ildefonso, en Troáns, con una renta media por hogar de 28.888 euros. También figuran entre las zonas con menores ingresos Vilaxoán, en Vilagarcía, con 29.083 euros, y el casco urbano de Vilanova, con 29.626 euros.

La comparación con el anterior informe permite observar que también han mejorado las cifras de las zonas que partían de los niveles más bajos. Troáns registraba en 2022 una renta media por hogar de 24.581 euros, mientras que el centro de Vilanova alcanzaba los 25.207 euros. En ambos casos, los datos de 2024 muestran un aumento de varios miles de euros, aunque estas áreas continúan situándose en la parte baja del ranking.

Aunque estos datos de primeras puedan parecer bajos o erróneos si se comparan con el salario mínimo, el propio Atlas indica que el concepto de renta neta para la elaboración del estudio no es equivalente al de renta neta en términos de Contabilidad Nacional, ya que responden a marcos metodológicos distintos.

Datos estables en Valga

Una de las particularidades del mapa se encuentra en Valga, que destaca por la homogeneidad de las rentas entre sus distintas zonas. Este es uno de los pocos municipios de la comarca en el que las cifras se mantienen en niveles elevados y muy similares entre unos hogares y otros, con cifras medias que oscilan entre los 40.000 y los 42.000 euros anuales.

Renta media por persona

Si se analiza la renta media por persona, el mapa presenta algunas diferencias respecto a la clasificación por hogares, aunque Barraña vuelve a destacar entre las zonas con mayores ingresos.

En este indicador, la zona de Padriñán y Silgar, en Sanxenxo, alcanza los 18.955 euros anuales por persona, mientras que Barraña registra 18.155 euros. En el extremo opuesto aparecen la zona del polígono de Xaras, en Ribeira, con 11.281 euros, y el conjunto de barrios de A Illa de Arousa, donde la renta media por persona ronda los 11.700 euros. En este último caso, el casco urbano presenta una situación algo más favorable, con 12.473 euros, aunque continúa por debajo de otras zonas del mapa.

153 euros menos en Galicia

Los datos de Arousa se enmarcan en una situación de desigualdad que también refleja el conjunto de Galicia. Según el XVI informe O Estado da Pobreza en Galicia 2026, la renta media en la comunidad se situó en 2025 en 15.467 euros por persona, 153 euros por debajo de la media nacional.

Sin embargo, este dato a nivel autonómico se ve muy condicionado por la provincia de Ourense, donde una buena parte de sus concellos registran rentas que rondan los 25.000 euros bajando por tanto la media de la autonomía. En la visión global de este Atlas, Arousa se tiñe de verde en una buena parte de sus zonas, lo que significa que los datos, sin tener en cuenta grandes urbes gallegas, son positivos.