Arousa recibe sus cinco Flores de Honra por el compromiso con los espacios verdes

Acto de entrega de las Flores de Honra en Salceda de Caselas Cedida

Arousa despunta un año más en la gala anual Vilas en Flor de Galicia, una cita que tuvo lugar hoy en Salceda de Caselas y que reconoció de nuevo el trabajo en materia de patrimonio vegetal, sostenibilidad, biodiversidad y calidad de vida, entendiendo los espacios verdes como una infraestructura esencial para el futuro de los municipios.

Caldas de Reis y Vilagarcía de Arousa recibieron uno de los mayores distintivos con tres Flores de Honra, mientras que Cambados, Cuntis y Sanxenxo fueron galardonados con dos Flores de Honra cada uno.

Para entregar estos distintivos, el jurado realizó una serie de visitas por los distintos municipios para valorar el trabajo de los gobiernos locales en cuanto a la gestión de espacios verdes. En Caldas destacaron lugares como el Xardín Botánico y la Carballeira, así como el desarrollo del parque de A Tafona en los últimos años o la ruta que conecta la Carballeira con la Fábrica da Luz de Segade. En Vilagarcía, por su parte, destacaron la humanizaron de la rúa Clara Campoamor comunicando la zona marítima con el centro de la villa, y la obra en O Ramal.

Continuando con las otras villas galardonadas, Cambados despuntó por la reforma integral del Pazo de Torrado y de la renovación de los elementos del parque infantil de Torrado; en Cuntis remarcan especialmente su colección de camelias y sus aguas mineromedicinales; y finalmente en Sanxenxo salientan la recuperación del Pazo de Quintáns, así como el Centro de Interpretación Ambiental de As Telleiras o los senderos azules.

En definitiva, proyectos que potencian el vínculo social con el paisaje y los espacios verdes de las villas en Galicia.