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Arousa

El sector empresarial habla de una huelga “sin sentido” y con poco impacto

Fátima Pérez
11/11/2026 19:39
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
Arousa sale a las calles para secundar la huelga general
D.A.
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Una parte del sector empresarial de la comarca calificó este 11-N como un parón “sin sentido”. “El enfoque creo que no es este. Hay que poner el foco en donde realmente está el problema”, explicaba José Luis Vilanova, presidente de la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa (FECA), quien considera que la huelga no tiene razón al centrarse en la problemática de la vivienda. 

“No hay voluntad para solucionar esto. Una huelga general se convoca para mejorar derechos laborales, pero en este caso nosotros poco podemos hacer en la legislación para liberar suelo o bajar impuestos”, sentenciaba Vilanova.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Ribeira calificó la jornada como “una convocatoria tranquila” en la que primó la libre voluntad para secundar la protesta o para abrir negocios libremente. “Frinsa, por ejemplo trabajó sin problemas”, apuntó el presidente, Francisco Martínez, quien también dejó claro que no hubo problemas ni altercados en la capital barbanzana con motivo de las protestas. 

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