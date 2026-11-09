La Xunta convoca las elecciones para el Consello Regulador do Mexillón de Galicia

La Consellería do Mar convoca las elecciones para la renovación del Pleno del Consello Regulador de Mexillón de Galicia. La disposición regula las normas del proceso, los órganos encargados de su organización y supervisión y el calendario.

El Pleno mantendrá las doce vocalías previstas en el reglamento de denominación de origen, de las que seis corresponden al subsector productor y serán elegidas por las personas titulares de bateas inscritas en el registro del Consello Regulador; otras tres representan a la comercialización en fresco y serán elegidas por titulares de centros de depuración y/o expedición; mientras que las tres restantes corresponden a las empresas de transformación inscritas.

La orden establece dos órganos con funciones diferenciadas. Por un lado, la junta electoral, integrada por representantes de la administración autonómica y de los sectores vinculadas al Consello Regulador, ejercerá la supervisión superior del proceso. Por otro, la comisión electoral, designada por el Pleno de la entidad, organizará las actuaciones electorales, entre ellas la elaboración de los censos, la tramitación de las candidaturas y la organización de las votaciones.

Exposición pública

El procedimiento incluirá la exposición pública de los censos electorales, la presentación y proclamación de candidaturas, los periodos de reclamación y recurso y la designación de las mesas electorales y la votación, que será presencial. En el caso de que se presente una única candidatura o de que el número de candidatos no supere al de vocalías que se deben elegir, las listas serán directamente proclamadas por la Comisión Electoral, sin necesidad de continuar con el proceso en el censo o subcenso correspondiente. El proceso comenzará al día siguiente al de la publicación de la orden en el DOG.

Tras la proclamación de las personas vocales electas se constituirá el nuevo Pleno, que elegirá la presidencia y la vicepresidencia. Durante el proceso, los actuales miembros del Consello Regulador permanecerán en función, limitaciones a los actos de trámite y a los necesarios para mantener el funcionamiento de la denominación y desarrollar las elecciones.

La convocatoria incluye una previsión para buscar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición del Consello Regulador, de la Xunta Electoral y de la Comisión Electoral.

La primera DOP europea del mar

La denominación de origen protegida Mexillón de Galicia identifica y certifica el origen y la calidad del mitilo cultivado en las rías gallegas conforme a los requisitos establecidos en su pliego de condiciones. Este distintivo permite diferenciar el producto en el mercado y ofrece a los consumidores garantías sobre su procedencia y rastreabilidad.

El Mexillón de Galicia se convirtió en 2007 en el primer producto del mar de Europa en obtener el reconocimiento de denominación de origen protegido por parte de la Unión Europea. Su Consello Regulador, que inició la actividad en 1994, se encarga de proteger la denominación, velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad y promover su reconocimiento entre los consumidores.