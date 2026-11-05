El embalse de O Con está al 7,92%, la cifra más baja desde hace diez años

Imagen del estado en el que se encuentra el embalse de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El último informe hidrológico de Augas de Galicia, publicado este mismo lunes, indica que el embalse de Vilagarcía se encuentra al 7,92% de su capacidad, lo que marca un mínimo histórico atendiendo a los datos recogidos durante un mes de noviembre, por este mismo ente, en los últimos diez años. En cuanto a cantidad de agua, este dato se traduce en 0,02 hectómetros cúbicos.

Como ejemplo, el año pasado, la presa de O Con estaba a estas alturas al 38,12%, en 2021 a poco más del 40% y, hace diez años, y por tanto, en 2016, la cifra se situaba muy cercana al 15%. En este listado, sorprenden, por altos, los niveles de agua embalsada registrados en este mismo punto los años 2019, 2023, 2024, momento en el que la cifras situaban esa presa vilagarciana al 89,63, 91,07, 89,81%, respectivamente.

En comparación con el resto de embalses de la provincia de Pontevedra, el de la capital de la comarca de O Salnés también destaca por presentar el menor porcentaje en cuanto a volumen de agua. Tras el de O Con se encuentran los ubicados en el concello de Baiona, que está abastecido por el río Baíña y se encuentra al 15,60% y el de Beche, situado en el municipio de Abegondo, que recoge el agua del río Roufrío, y se sitúa a casi el 22% de ocupación.

Más del 50%

Por otro lado, el que mejor registro ofrece (92,07%) es el de Vilagudín, situado entre los concellos Ordes, Tordoia y Cerceda. Casi al mismo nivel está el de Touro que, actualmente, presenta un dato del 91,80%. En tercer lugar, pero con una disminución notoria, está el embalse de Pontillón de Castro, ubicado en la parroquia de Berducido, en el municipio de Pontevedra y que abastece a esta misma ciudad gracias a recibir el agua del río Rons.

En cuanto a los otros dos embalses ubicados en Arousa los registros que presentan en relación al agua embalsada a principios de este mes de noviembre superan el 50%. Así, por ejemplo, el de Ribeira, que recibe el agua del Eume está a un 52,93% de ocupación. Esta cifra es bastante similar a la recogida el año anterior, momento en el que Augas de Galicia lo situaba en el 58,03. En referencia a hace diez años, esta presa cuenta con un mayor volumen de agua, ya que la cifra en 2016 no alcanzaba el 30% (29,33).

Por su parte el de Caldas de Reis, que se abastece del río Umia, presenta una ocupación del 51,38%. En este mismo mes del 2025, el agua embalsada en este punto era algo superior, ya que se encontraba al 56,46, lo que supone pasar de tener 3,47 hectómetros cúbicos a, actualmente, presentar 3,16. Hace diez años, en esta misma ubicación, según los datos extraídos del listado histórico de Augas de Galicia, la situación era mejor, ya que presentaba un 63,64% de ocupación.

Imagen del estado en el que se encuentra el embalse de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Alerta por escasez

Los datos registrados provocaron que la Xunta extendiese la alerta por escasez de agua a municipios situados en estas comarcas. Así, desde ayer, en esta situación se encuentran los concellos de Meis, Moraña y Sanxenxo, zonas abastecidas por el río Lérez.

Todos los concellos arousanos se encuentran en situación de alerta o prealerta por escasez de agua

Por otro lado el gobierno gallego también decretó estado de prealerta –fase de vigilancia reforzada– a 64 municipios gallegos entre los que están A Illa de Arousa, Caldas de Reis, Cambados, Cuntis, O Grove, Portas, Ribadumia, Vilagarcía y Vilanova. Además, también están incluidos las cuatro localidades barbanzanas: Boiro, A Pobra, Rianxo y Ribeira.

Temperatura y lluvias

Estas cifras son el resultado, entre otros factores, de un “verán seco e o máis cálido desde 1961”, tal y como indica el informe realizado por Meteogalicia en el que se hace una descripción climatológica de la pasada época estival. En esta documentación, que engloba los datos recogidos en los meses de junio, julio y agosto del 2026, tildan esta época como “extremadamente cálida” en Galicia con una temperatura media de 21,4 grados centígrados, lo que corresponde a una anomalía positiva en la temperatura media de 2,3 grados y, por tanto, lo convierten en el más cálido de la serie histórica.

En cuanto a precipitaciones presentan una cantidad acumulada media de 94 litros metro cuadrado lo que permite calificar este verano como “seco”. El porcentaje de precipitación señala, además, que es un 22% inferior al periodo climático de referencia.

Desde Meteogalicia, además, también han publicado un resumen climatológico del pasado mes. En este definen octubre como “anómalo”, además de “cálido e moi seco”. Detallan que únicamente llegaron tres frentes a la comunidad lo que hizo que las precipitaciones acumuladas “foron moi inferiores ao que cabería agardar”. En cuanto a la temperatura, indican que estuvieron “por riba dos valores climatolóxicos”. Los datos presentados en este último informe son por provincias y señalan que, en la de Pontevedra, la temperatura media se situó en 16,5 grados, legando a alcanzar los 28,5.

Esta misma tabla indica que en la provincia únicamente hubo cinco jornadas de lluvia cuando la serie histórica, al menos, los duplica. En cuanto a la precipitación acumulada se sitúa en 31 litros por metro cuadrado, dato muy inferior a la media registrada en un mes de octubre en la misma ubicación que alcanza los 179-221.