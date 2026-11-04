Gala de los Premios Palco en Santiago Cedida

Arousa se quedó sin galardones en la segunda edición de los Premios Palco, el primer punto de encuentro de la industria musical que se celebra en Galicia. La gala para desvelar los nombres de los ganadores tuvo lugar ayer en la Sala Capitol de Santiago, sin embargo ninguna de las nominaciones arousanas resultó ganadora en su categoría.

Entre ellas figuraban el artista meco Dani Cornes, en Mejor producción discográfica con ‘Aquí sempre tes casa’; Suso Santamaría e Iván Viturro en la categoría de Mejor promotor/programador gracias a su negocio boirense A Pousada da Galiza Imaxinaria; A Cofradía Taberna Cultural de Vilanova como Mejor espacio musical; y finalmente el festival PortAmérica en la categoría de Mejor evento cultural/musical, así como en Mejor proyecto de sostenibilidad.

Los Premios Palco están organizados por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM) y la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y los Conciertos del Xacobeo, con el apoyo de la Diputación de A Coruña.