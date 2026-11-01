Arousa cuida las casas eternas de sus difuntos en un domingo con los cementerios llenos

Día de Difuntos en Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los arousanos conmemoran el Día de Todos los Santos con una jornada de cuidado y recuerdo de los seres queridos que ya no están. Las flores llenaron las tumbas de los cementerios parroquiales y municipales de los municipios de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia en un domingo en el que se llenaron los camposantos de una forma mayor de lo habitual y en el que el buen tiempo, raro precisamente en esta jornada en la que suele acompañar la lluvia, hizo que la afluencia fuese todavía mayor en las horas centrales del día.

Cementerios de Santa Mariña, en Cambados, que destaca por su belleza y por su historia, siendo parte del patrimonio y siendo una de las ruinas funerarias más importantes de España, descubrieron una estampa llena de flores y colorido, con ramos, coronas y centros que este año destacaron por su variedad.

En cualquier caso, los cuidados comenzaron ya durante la semana, con los arousanos acudiendo a limpiar las lápidas, panteones y nichos para dejarlo todo preparado de cara al día de Todos los Santos. Tareas de lavado y preparación de los ramos, así como limpieza de las letras que rememoran a los que ya no están, son algunas de las que se llevaron a cabo estos días.

Unos cuidados compartidos. Los concellos intensificaron los trabajos en los cementerios municipales, tanto de limpieza como de adecuación del terreno en aquellos casos en los que se hizo necesario, aunque este año la falta de lluvias favoreció que se diesen muchos menos problemas que en los anteriores.

Fueron momentos de recogimiento para muchos arousanos, que acudieron a los cementerios para recordar a aquellos con los que compartieron momentos importantes y muchos sentimientos, como los que dejan ver también las despedidas que se pueden leer en las tumbas, donde predominan las frases que finalizan en “que no te olvidan”.

Aunque también hay espacio para el humor y en el Cementerio General de Vilagarcía se puede leer el epitafio que le escriben unos hijos a su madre pidiéndole que no los espere para cenar, ya que “irán chegando”. En este mismo camposanto, una botella de champán recuerda a un vilagarciano que ya partió, mientras que en el de Cornazo hay varias tumbas con miniaturas de festivas guitarras, para que en la muerte también quede algo de la alegría de lo vivido.

Uso del gallego

Las despedidas en gallego siguen siendo minoritarias en los camposantos arousanos, pero van cogiendo impulso. Por ejemplo, en Rianxo constituyen ya el 18,18 por ciento del total, siendo el quinto concello de Galicia con más uso. En Boiro son el 10.43, en O Grove el 6,13 % y en Meaño el 4,4%, registrándose en el resto de localidades arousanas un uso mucho menos significativo

Trabajando en cambiar esta situación se encuentra el proyecto Palabra e Memoria. El periodista David Canto puso en marcha la ‘Cartografía do uso do galego nos camposantos’, para facilitar la comunicación multidireccional entre las personas que, de forma altruista, estaban levando a cabo visualizaciones y recogiendo datos de los cementerios. Fue posible gracias a la colaboración de centenares de personas repartidas por diferentes localidades gallegas, pero también de la emigración.

En estos dos años, Palabra e Memoria pudo publicar, diariamente, una actualización de la información que llegaba de los distintos lugares y parroquias.

Una de ellas es de un arousano, el escritor rianxeiro Xesús Santos Suárez, que documentó en Asados la presencia del gallego en 152 inscripciones, entre las que se encuentra la que él mismo puso a su madre en 1963.

El proyecto detecta, desde el año 2020, un “incremento constante” de la presencia del gallego en las últimas despedidas a los seres queridos.

Documentación de tumbas

Por otra parte, la iniciativa ‘Salvemos nuestras tumbas’, de la plataforma genealógica Geneanet, tiene catalogados una docena de cementerios en Arousa. La mayor parte, cinco, se encuentran en Cambados, apareciendo en el mapa los de Santa Mariña do Dozo, Fefiñáns, San Vicente de Oubiña, San Mamede y Oubiña; en Rianxo está otro, el de Santa María de Isorna mientras que la capital barbanzana registra dos, el Cemiterio de Ribeira y el de Corrubedo. El último se encuentra en Meis y se trata del de San Vicente de Nogueira. Esta página ofrece información sobre nombres, fechas y vínculos familiares que pueden contribuir a reconstruir el pasado, reuniendo ya más de 220.000 registros de fotografías y sepulturas, con una comunidad de más de 350 voluntarios en el conjunto del territorio español.

“Cada fotografía ayuda a conservar una parte de la memoria de la familia”, explica Tony Neulat, director de Marketing de Geneanet, de tal forma que personas de todo el mundo pueden encontrar información sobre familiares en Arousa.