Gardacostas decomisa siete kilos de pulpo en una operación contra el furtivismo en Arousa

Una foto de nasas intervenidas en una operación anterior Cedida

El Servizo de Gardacostas de Galicia ha realizado una nueva actuación contra el furtivismo en la Ría de Arousa. En ella se han decomisado siete kilos de pulpo, que han sido devueltos de forma íntegra al mar. Del total incautado, un kilo era antirreglamentario, según ha señalado el organismo dependiente de la Consellería do Mar. En esta misma operación se ha logrado decomisar un total de 68 nasas del cefalópodo y otras ocho de centolla. La actuación se enmarca dentro de las labores de vigilancia y control permanente contra el furtivismo que Gardacostas realiza en todas las rías del litoral gallego.