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Arousa

Coca-Cola y la asociación Juan XXIII comparten un día de voluntariado inclusivo en Cangas

Fátima Frieiro
24/10/2026 19:54
Imagen de la jornada de convivencia
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Un total de 13 empleados de Coca-Cola Europacific Partners de la delegación de Vigo-Pontevedra participaron en una jornada de voluntariado en la asociación Juan XXIII, en Cangas do Morrazo. Allí compartieron una mañana de convivencia y aprendizaje con 30 personas con discapacidad intelectual. 

La actividad se desarrolló en el marco de la tercera edición de la Semana del Voluntariado de Coca-Cola y permitió a las personas participantes conocer de cerca el trabajo que realiza la asociación y sumarse a algunas de sus acciones habituales. Así pues, durante la mañana los voluntarios colaboraron en el taller de carpintería de la entidad y participaron – junto a las personas usuarias– en una sesión de actividad corporal inclusiva, fomentando la cooperación, la participación y el intercambio de experiencias.

El encuentro ofreció una oportunidad para compartir conocimientos, romper barreras y poner en valor las capacidades de las personas con discapacidad intelectual. La jornada también incluyó un picoteo elaborado por los propios usuarios de la entidad, que sirvió como espacio de encuentro y convivencia.

La Semana del Voluntariado se integra en el programa corporativo ‘La Magia de Coca-Cola’ de la CCEP.

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