A Illa y Moraña, las únicas áreas de Arousa sin riesgo potencial de inundaciones 

Consecuencias de la borrasca Joseph en Arousa tras el desbordamiento del río Umia en enero de este año Mónica Ferreirós

A Illa de Arousa y Moraña son los dos únicos concellos de Arousa que no registran en sus términos municipales Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), tal y como determina el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Se consideran ARPSI aquellas zonas del territorio en las que se ha determinado que existe un riesgo potencial de inundación significativo. Sin embargo, esto no significa que todo lo que quede fuera de estas áreas esté libre de sufrir anegaciones, ya sean de origen fluvial o marino.

De hecho, estos mapas, elaborados a través de procesos legales que implican también un periodo exposición pública y de alegaciones, se revisan cada seis años para determinar si se deben incluir nuevas ARPSI o si, por su parte, se deben ampliar las áreas ya marcadas por riesgo potencial. En lo que respecta a Galicia, en el ciclo comprendido entre 2028 y 2033, no se registran alteraciones en áreas de la comarca de Arousa, según apunta el informe elaborado por Augas de Galicia. Sí se incluyen, sin embargo, nuevos tramos como el Rego de Os Corrais en Ferrol y el río Serantes en Oleiros y se amplía la afectación del río Anllóns en Ponteceso.

Según Augas de Galicia, en el ciclo comprendido entre 2028 y 2033 no se registran cambios en áreas de Arousa

Con la llegada del mes de octubre todos estos datos comienzan a ganar peso ya que la llegada de temporales y el aumento de las lluvias precipitan situaciones de riesgo en todos los puntos sensibles.

Inversión en prevención

Contra esta situación luchan cada año los gobierno locales y la administración autonómica para, en la medida de lo posible, reducir la afectación que estos fenómenos pueden tener tanto en la población como en el propio territorio. Así lo reflejan los últimos presupuesto de la Xunta de Galicia, en los que se destinan partidas para prevenir el riesgo de inundaciones en concellos como Vilagarcía de Arousa, con 701.598 euros, y Valga, con 1,25 millones.

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Por su parte, en otras villas también se han llevado a cabo durante este año iniciativas con fondos autonómicos como la limpieza de ríos o regatos para retirar árboles o biomasa y facilitar la circulación del agua.

Paneles informativos en ARPSI

En lo que se refiere a prevención, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, instaló este mismo verano, tras las fuertes borrascas que azotaron la comarca durante el pasado invierno, paneles informativos en distintas áreas de alto riesgo de inundación para concienciar sobre los riesgos de riadas en el entorno y sobre las medidas preventivas y las pautas de actuación recomendadas en estos casos.

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A mayores, también existen herramientas que permiten consultar toda la información relativa a posibles anegaciones desde dispositivos móviles, como es el caso de la app infoAGUA, impulsada por el Miteco.

Municipios en el punto de mira

En Arousa, y con la vista puesta de nuevo en el visor cartográfico, se puede apreciar las zonas de mayor riesgo que serían: todo borde litoral que rodea el centro de Vilanova, así como el paseo de O Terrón; el río Gallo en Cuntis; el Río do Con en Vilagarcía con una afectación a lo largo de 7.45 kilómetros; todos los concellos que tocan el Ulla y que conforman la conocida como comarca del Baixo Ulla (Rois, Padrón, Pontecesures, Valga, Rianxo, Catoira y Dodro); y, con los datos más alarmantes, figuran Ribadumia y sus 11.87 kilómetros de ARPSI, a través del Río Umia, y Caldas de Reis, con 11.56 kilómetros de áreas de riesgo por este mismo cauce fluvial. Ambas villas motivaron este invierno distintos episodios de alarma por fuertes anegaciones y desbordamientos.

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Precisamente, en este escenario en el que claramente Arousa se presenta como un entorno preocupante, la ausencia de ARPSI en municipios como A Illa o Moraña no debe interpretarse como una garantía, sino como un punto de partida para seguir evaluando los riesgos sobre el territorio. La actualización de la cartografía y la inversión en medidas preventivas resultan claves para anticiparse a los episodios de lluvias intensas y reducir sus consecuencias.